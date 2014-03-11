Cómo crear rápidamente un Expert Advisor para el Campeonato de Trading Automatizado 2010
Introducción
Con el fin de desarrollar un Expert Advisor para participar en el Automated Trading Championship 2010 (Campeonato de Trading Automatizado 2010), vamos a utilizar una plantilla de Expert Advisor lista a partir del artículo El prototipo del Robot de trading. Incluso los programadores principiantes en MQL5 serán capaces de realizar esta tarea, puesto que las clases básicas, funciones y plantillas ya están listas para sus estrategias. Es suficiente para escribir la cantidad mínimo del código para implementar su idea de trading.Lo que tenemos que preparar:
- Elección de la estrategia
- Escritura de un Expert Advisor
- Pruebas
- Optimización en el Probador de Estrategias
- Optimización de la estrategia
- Pruebas en distintos intervalos de tiempo
1. Elección de la estrategia
Se cree que el trading con la tendencia es más rentable que el trading en un rango, y que el salto a partir de los niveles intradía ocurre con más frecuencia que la ruptura de los bordes del canal.
Basándonos en estos supuestos, vamos a abrir una posición en la dirección de la tendencia actual sobre los saltos entre los límites del canal (Envolventes). Cerraremos la posición al recibir una señal de cierre de posición o cuando se alcanza el nivel Stop Loss o Take Profit.
Cómo señal de tendencia vamos a utilizar el crecimiento o la disminución de MACD en el gráfico diario, y operaremos sobre los saltos entre los límites del canal con períodos de tiempo por horas.
Figura 1. El indicador MACD sobre el gráfico EURUSD diario
Si el indicador MACD crece en dos barras sucesivas -es una señal de Compra. Si decrece en dos barras sucesivas -es una señal de Venta.
Figura 2. Salto de precios de los límites de las envolventes
2. Escritura de un Expert Advisor
2.1. Módulos incluidos
El Expert Advisor va a utilizar la clase ExpertAdvisor del módulo ExpertAdvisor.mqh.
#include <ExpertAdvisor.mqh>
2.2. Variables de entrada
input int SL = 50; // Stop Loss distance input int TP = 100; // Take Profit distance input int TS = 50; // Trailing Stop distance input int FastEMA = 15; // Fast EMA input int SlowEMA = 26; // Slow EMA input int MACD_SMA = 1; // MACD signal line input int EnvelPer = 20; // Envelopes period input double EnvelDev = 0.4; // Envelopes deviation input double Risk = 0.1; // Risk
2.3. Crear una clase heredada de CExpertAdvisor
class CMyEA : public CExpertAdvisor { protected: double m_risk; // size of risk int m_sl; // Stop Loss int m_tp; // Take Profit int m_ts; // Trailing Stop int m_pFastEMA; // Fast EMA int m_pSlowEMA; // Slow EMA int m_pMACD_SMA; // MACD signal line int m_EnvelPer; // Envelopes period double m_EnvelDev; // Envelopes deviation int m_hmacd; // MACD indicator handle int m_henvel; // Envelopes indicator handle public: void CMyEA(); void ~CMyEA(); virtual bool Init(string smb,ENUM_TIMEFRAMES tf); // initialization virtual bool Main(); // main function virtual void OpenPosition(long dir); // open position on signal virtual void ClosePosition(long dir); // close position on signal virtual long CheckSignal(bool bEntry); // check signal }; //------------------------------------------------------------------2.4. Eliminar indicadores
//------------------------------------------------------------------ void CMyEA::~CMyEA() { IndicatorRelease(m_hmacd); // delete MACD indicator IndicatorRelease(m_henvel); // delete Envelopes indicator } //------------------------------------------------------------------2.5. Inicializar variables
//------------------------------------------------------------------ Init bool CMyEA::Init(string smb,ENUM_TIMEFRAMES tf) { if(!CExpertAdvisor::Init(0,smb,tf)) return(false); // initialize parent class // copy parameters m_risk=Risk; m_tp=TP; m_sl=SL; m_ts=TS; m_pFastEMA=FastEMA; m_pSlowEMA=SlowEMA; m_pMACD_SMA=MACD_SMA; m_EnvelPer = EnvelPer; m_EnvelDev = EnvelDev; m_hmacd=iMACD(m_smb,PERIOD_D1,m_pFastEMA,m_pSlowEMA,m_pMACD_SMA,PRICE_CLOSE); // create MACD indicator m_henvel=iEnvelopes(m_smb,PERIOD_H1,m_EnvelPer,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,m_EnvelDev); // create Envelopes indicator if(m_hmacd==INVALID_HANDLE ||m_henvel==INVALID_HANDLE ) return(false); // if there is an error, then exit m_bInit=true; return(true); // trade allowed }
2.6. Función de trading
//------------------------------------------------------------------ CheckSignal long CMyEA::CheckSignal(bool bEntry) { double macd[4], // Array of MACD indicator values env1[3], // Array of Envelopes' upper border values env2[3]; // Array of Bollinger Bands' lower border values MqlRates rt[3]; // Array of price values of last 3 bars if(CopyRates(m_smb,m_tf,0,3,rt)!=3) // Copy price values of last 3 bars to array { Print("CopyRates ",m_smb," history is not loaded"); return(WRONG_VALUE); } // Copy indicator values to array if(CopyBuffer(m_hmacd,0,0,4,macd)<4 || CopyBuffer(m_henvel,0,0,2,env1)<2 ||CopyBuffer(m_henvel,1,0,2,env2)<2) { Print("CopyBuffer - no data"); return(WRONG_VALUE); } // Buy if MACD is growing and if there is a bounce from the Evelopes' lower border if(rt[1].open<env2[1] && rt[1].close>env2[1] && macd[1]<macd[2] && macd[2]<macd[3]) return(bEntry ? ORDER_TYPE_BUY:ORDER_TYPE_SELL); // condition for buy // Sell if MACD is dwindling and if there is a bounce from the Evelopes' upper border if(rt[1].open>env1[1] && rt[2].close<env1[1]&& macd[1]>macd[2] && macd[2]>macd[3]) return(bEntry ? ORDER_TYPE_SELL:ORDER_TYPE_BUY); // condition for sell return(WRONG_VALUE); // if there is no signal } CMyEA ea; // class instance
Y por lo tanto, después de escribir el código, envía el resultado del Expert Advisor al Probador de Estrategias.
3. Pruebas
En el Probador de estrategias obtenemos el siguiente gráfico para el intervalo del "Último año" con EURUSD:
Figura 3. Resultados de la prueba del sistema de trading con los parámetros iniciales
Los resultados no son muy alentadores, así que vamos a empezar a optimizar el Stop Loss y el Take Profit.
4. Optimización en el Probador de Estrategias
Vamos a optimizar los parámetros del Stop Loss y Take Profit en el intervalo 10-500 con pasos de 50.
Mejores resultados: Stop Loss = 160, Take Profit = 310. Después de la optimización de Stop Loss y Take Profit hemos conseguido el 67% de operaciones rentables frente al anterior 36% y un beneficio neto de 1522,97 $. De este modo, con unos procedimientos sencillos, hemos mejorado nuestro sistema para el punto de equilibrio e incluso conseguir alguna ganancia.
Figura 4. Resultados de la prueba del sistema de trading con Stop Loss y Take Profit optimizados
A continuación, vamos a optimizar el período y la desviación de las envolventes.
El intervalo de las envolventes varía de 10 a 40 con un paso de 40 y la desviación de 0.1 a 1 con un paso de 0.1.
Los mejores resultados de la optimización son: Período de las envolventes = 22, Desviación de las envolventes = 0.3. Incluso ahora, tenemos 14418.19 $ de beneficio neto y el 79% de operaciones rentables.
Figura 5. Resultados de la prueba del sistema de trading con optimización del período y la desviación de las envolventes
Si aumentamos el riesgo a 0.8 obtendremos 77330.95 $ de beneficio neto.
Figura 6. Resultados de la prueba del sistema de trading con optimización del riesgo.
5. Optimización de la estrategia
La optimización de la estrategia puede consistir en los siguientes pasos:
- Cambio del indicador de tendencia
- Seleccionar otra envolvente
- Seleccionar otro período de tiempo
- Cambiar las condiciones del trading
5.1. Cambio del indicador de tendencia
Como podemos observar del artículo Distintas maneras de averiguar la tendencia en MQL5, los mejores indicadores de tendencia son el promedio móvil y el "abanico" (fan) de los promedios móviles.
Vamos a sustituir el indicador MACD por un promedio móvil sencillo. Se puede encontrar el código del Expert Advisor en el archivo adjunto Macena.mq5.
5.2. Seleccionar otra envolvente
Además de las Envolventes, también puede elegir otras envolventes que están a su disposición. Por ejemplo, Price Channel (Canal de precios), Bollinger Bands (Bandas de Bollinger) o una envolvente basada en promedios móviles.
En el archivo adjunto Maboll.mq5, se puede encontrar un ejemplo de un Expert Advisor que usa el Promedio móvil y las Bandas de Bollinger.
5.3. Seleccionar otro período de tiempo
Vamos a cambiar el período de tiempo de mayor a menor. Escogemos H4 como período de tiempo mayor y M15 como el menor, y después probamos y optimizamos nuestro sistema.
Para hacer esto, sólo sustituimos una línea del código:
m_henvel=iEnvelopes(m_smb,PERIOD_H1,m_EnvelPer,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,m_EnvelDev); // create Envelopes indicator
En el caso del período H4:
m_henvel=iEnvelopes(m_smb,PERIOD_H4,m_EnvelPer,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,m_EnvelDev); // create Envelopes indicator
Para el período M15:
m_henvel=iEnvelopes(m_smb,PERIOD_M15,m_EnvelPer,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,m_EnvelDev); // create Envelopes indicator
5.4. Cambiar las condiciones del trading
Como experimento, vamos a cambiar también las condiciones del trading.
- Hacer que el sistema sea capaz de invertir. Compraremos en el salto del límite inferior de la envolvente, y venderemos en el salto del límite superior de la envolvente.
- Comprobaremos el sistema sin seguir la tendencia del día. Esto se hace insertando el siguiente código en el bloque de la operación:
//------------------------------------------------------------------ CheckSignal long CMyEA::CheckSignal(bool bEntry) { double env1[3], // Array of Envelopes' upper border values env2[3]; // Array of Bollinger Bands' lower border values MqlRates rt[3]; // Array of price values of last 3 bars if(CopyRates(m_smb,m_tf,0,3,rt)!=3) // Copy price values of last 3 bars to array { Print("CopyRates ",m_smb," history is not loaded"); return(WRONG_VALUE); } // Copy indicator values to array if(CopyBuffer(m_henvel,0,0,2,env1)<2 || CopyBuffer(m_henvel,1,0,2,env2)<2) { Print("CopyBuffer - no data"); return(WRONG_VALUE); } // Buy if there is a bounce from the Evelopes' lower border if(rt[1].open<env2[1] && rt[1].close>env2[1]) return(bEntry ? ORDER_TYPE_BUY:ORDER_TYPE_SELL); // condition for buy // Sell if there is a bounce from the Evelopes' upper border if(rt[1].open>env1[1] && rt[2].close<env1[1]) return(bEntry ? ORDER_TYPE_SELL:ORDER_TYPE_BUY); // condition for sell return(WRONG_VALUE); // if there is no signal } CMyEA ea; // class instance //------------------------------------------------------------------ OnInit
3. Cerraremos la posición corta cuando el precio no baja mucho, pero da la vuelta y sube.
4. Cerraremos la posición larga cuando el precio no sube mucho, pero da la vuelta y baja.
Puede inventar muchas otras maneras de optimizar una estrategia de trading, algunas de ellas están descritas en la documentación pertinente.
Más búsquedas dependen de ti.
6. Pruebas en distintos intervalos de tiempo
Probamos nuestro Expert Advisor en intervalos iguales de tiempo con un desplazamiento de 1 mes. Vamos a escoger el "Último año" como intervalo de prueba. Período de tiempo - 3 meses
|
Intervalo de la prueba
|
Ganancia, USD
|
Operaciones rentables
|
1.01.2010 - 30.03.2010
|7239.50
|76.92%
|1.02.2010 - 30.04.2010
|-6577.50
|0%
|1.03.2010 - 30.05.2010
|-8378.50
|50%
|1.04.2010 - 30.06.2010
|-6608.00
|0%
|1.05.2010 - 30.07.2010
|41599.50
|80%
|1.06.2010 - 30.08.2010
|69835.50
|85%
Conclusión
Una breve conclusión: en base a las plantillas, puede implementar rápidamente su idea de trading con un mínimo de tiempo y esfuerzo.
La optimización de los parámetros del sistema y los criterios del trading se hacen también sin problemas.
Para crear un sistema de trading con un funcionamiento más estable, se recomienda optimizar todos los parámetros en intervalos de tiempo más largos.Lista de los recursos utilizados:
- El artículo 20 señales de trading en MQL5.
- El artículo El prototipo del Robot de trading.
- El artículo Distintas maneras de averiguar la tendencia en MQL5.
- El artículo Asesores Expertos basados en los sistemas de trading populares y la alquimia de la optimización del robot de trading.
- El artículo Limitaciones y verificaciones en Expert Advisors.
- El artículo Escribir un Expert Advisor mediante la programación orientada a objetos de MQL5.
- El artículo Funciones para la Gestión de fondos en un Expert Advisor.
Este artículo ha sido escrito por un usuario del sitio web y refleja su punto de vista personal. MetaQuotes Ltd. no se responsabiliza de la exactitud de la información ofrecida, ni de las posibles consecuencias del uso de las soluciones, estrategias o recomendaciones descritas.
Por favor, dar algún código de ejemplo para folloe thr reglas de Championship 2010.
No es fácil de código ya que el uso de posición, orden, y tratar de gestionar el orden en mql5, y algunas funciones como ordertotal() no siempre funcionan bien.
por ejemplo, en la funcion Ontrade(), ordertotal() siempre devuelve 0 en modo test.
¿Dónde van todos los archivos? Los puse en" C:Archivos de programaMetaTrader 5\MQL5\Expertos " y tratar de compilarlos y compilador muestra un montón de errores ...?!?
Aunque me las he arreglado para escribir algunos indicadores en MQL5 no me gusta la forma en MQL va ... demasiado complicado.
Estoy en Win7 x64. ¡¡¡No puedo creer que no puedo usar código ya escrito...!!!
Hola, gracias por este artículo.
Una preguntita: al principio del programa habla del include "ExpertAdvisor.mqh".
Cuando he intentado codificarlo, me dice que ese include no existe.
¿Ha habido algún cambio de nombre? o ¿estoy haciendo algo mal?
gracias de antemano por su ayuda.