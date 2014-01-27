Como criar rapidamente um Consultor Especialista para o Campeonato de Negociações Automáticas 2010

Introdução

A fim de desenvolver um especialista para participar no Automated Trading Championship 2010 (Campeonato de Negociações Automáticas 2010), vamos usar um modelo de um conselheiro especialista do artigo O protótipo do robô de negócios. Até mesmo um programador MQL5 iniciante será capaz desta tarefa, porque para suas estratégias as classes básicas, funções e modelos já estão desenvolvidos. é suficiente escrever uma quantidade mínima de código para implementar sua ideia de negociação.

Seleção de estratégia

Escrever um Consultor Especialista

Testar

Otimização no Testador de Estratégias

Otimização da Estratégia

Testes em diferentes intervalos

1. Seleção da Estratégia



O que nós precisaremos preparar:

Acredita-se que a negociação com tendências é mais lucrativa do que a negociação em uma faixa, e o salto dos níveis durante um dia ocorrem mais frequentemente do que a separação das bordas dos canais.



Com base nestas suposições, abriremos a posição em direção à tendência atual subitamente a partir dos limites do canal (Envelopes). Fecharemos a posição em um sinal para fechar a posição ou quando os níveis de Stop Loss ou Take Profit forem alcançados.

Como o sinal de negócio, usaremos o crescimento MACD ou diminuição no gráfico diário, e negociaremos subitamente a partir dos limites do canal no período de tempo horário.

Figura 1. Indicador MACD no gráfico diário EURUSD



Se o indicador MACD crescer em duas barras em sucessão, este é o sinal de Compra. Se ele diminuir em duas barras em sucessão, este é o sinal de Venda.

Figura 2. Salto de Preço dos Limites de Envelopes





2. Escrever um Expert Advisor

2,1. Módulos Inclusos

O expert usará a classe Expert Advisor a partir do módulo ExpertAdvisor.mqh.

#include

2,2. Variáveis de Entrada



input int SL = 50 ; input int TP = 100 ; input int TS = 50 ; input int FastEMA = 15 ; input int SlowEMA = 26 ; input int MACD_SMA = 1 ; input int EnvelPer = 20 ; input double EnvelDev = 0.4 ; input double Risk = 0.1 ;

2,3. Criar uma Classe Herdada de CExpertAdvisor

class CMyEA : public CExpertAdvisor { protected : double m_risk; int m_sl; int m_tp; int m_ts; int m_pFastEMA; int m_pSlowEMA; int m_pMACD_SMA; int m_EnvelPer; double m_EnvelDev; int m_hmacd; int m_henvel; public : void CMyEA(); void ~CMyEA(); virtual bool Init( string smb, ENUM_TIMEFRAMES tf); virtual bool Main(); virtual void OpenPosition( long dir); virtual void ClosePosition( long dir); virtual long CheckSignal( bool bEntry); };

void CMyEA::~CMyEA() { IndicatorRelease (m_hmacd); IndicatorRelease (m_henvel); }

bool CMyEA::Init( string smb, ENUM_TIMEFRAMES tf) { if (!CExpertAdvisor::Init( 0 ,smb,tf)) return (false); m_risk=Risk; m_tp=TP; m_sl=SL; m_ts=TS; m_pFastEMA=FastEMA; m_pSlowEMA=SlowEMA; m_pMACD_SMA=MACD_SMA; m_EnvelPer = EnvelPer; m_EnvelDev = EnvelDev; m_hmacd= iMACD (m_smb, PERIOD_D1 ,m_pFastEMA,m_pSlowEMA,m_pMACD_SMA, PRICE_CLOSE ); m_henvel= iEnvelopes (m_smb, PERIOD_H1 ,m_EnvelPer, 0 , MODE_SMA , PRICE_CLOSE ,m_EnvelDev); if (m_hmacd== INVALID_HANDLE ||m_henvel== INVALID_HANDLE ) return (false); m_bInit=true; return (true); }

2,6. Função de Negociação

long CMyEA::CheckSignal( bool bEntry) { double macd[ 4 ], env1[ 3 ], env2[ 3 ]; MqlRates rt[ 3 ]; if ( CopyRates (m_smb,m_tf, 0 , 3 ,rt)!= 3 ) { Print ( "CopyRates " ,m_smb, " history is not loaded" ); return ( WRONG_VALUE ); } if ( CopyBuffer (m_hmacd, 0 , 0 , 4 ,macd)< 4 || CopyBuffer (m_henvel, 0 , 0 , 2 ,env1)< 2 || CopyBuffer (m_henvel, 1 , 0 , 2 ,env2)< 2 ) { Print ( "CopyBuffer - no data" ); return ( WRONG_VALUE ); } if (rt[ 1 ].open<env2[ 1] && rt[ 1 ].close>env2[ 1 ] && macd[ 1 ]<macd[ 2] && macd[ 2 ]<macd[ 3]) return (bEntry ? ORDER_TYPE_BUY : ORDER_TYPE_SELL ); if (rt[ 1 ].open>env1[ 1 ] && rt[ 2 ].close<env1[ 1]&& macd[ 1 ]>macd[ 2 ] && macd[ 2 ]>macd[ 3 ]) return (bEntry ? ORDER_TYPE_SELL : ORDER_TYPE_BUY ); return ( WRONG_VALUE ); } CMyEA ea; </env1[ </macd[ </macd[ </env2[

Então, após escrever o código, envie o especialista resultante para o Testador de Estratégias.





3. Testando

No testador de Estratégia para o período do "último ano" em EURUSD obtemos o seguinte gráfico:

Figura 3. Resultados do teste do sistema de negociações com os parâmetros iniciais

Os resultados não impressionam, então vamos começar a otimizar os níveis de Parar Perdas e Obter Lucros.





4. Otimização no Testador de Estratégias

Otimizaremos os parâmetros de Stop Loss e Take Profit no intervalo 10-500 com etapa 50.



Melhores resultados: Parar Perdas = 160, Obter Lucros = 310. Após a otimização do Parar Perdas e Obter Lucros recebemos 67% de negociações lucrativas contra as 36% anteriores e um lucro líquido de $1522.97. Assim, por simples manipulações, atualizamos nosso sistema para o ponto de equilíbrio e até obtemos algum lucro.

Figura 4. Resultados do teste do sistema de negociações com Parar Perdas e Obter Lucros otimizados



Em seguida vamos otimizar o período de envelopes e o desvio.



O período de envelopes muda de 10 para 40 com passo 4 e desvio - de 0.1 para 1 com passo 0.1.



Os melhores resultados de otimização são: Período de envelopes = 22, desvio de envelopes = 0.3. Até agora nós obtemos $14418.92 de lucro líquido e 79% de transações lucrativas.

Figura 5. Resultados do teste do sistema de negociações com períodos de envelopes e desvio otimizados

Se aumentarmos o risco para 0,8, teremos o lucro líquido de $77330.95.

Figura 6. Os Resultados do teste do sistema de negociações com risco otimizado

5. Otimização da Estratégia

A otimização da estratégia pode consistir dos seguintes passos:

Mudança do indicador de tendência

Selecionar outro envelope

Selecionar outro cronograma

Mudar condições de negócio

5,1. Mudança do Indicador de Tendência

Como podemos ver no artigo Diversas maneiras de encontrar uma tendência no MQL5, os melhores indicadores de tendências são as médias móveis e um "leque" de médias móveis.

Vamos substituir o indicador MACD com média móvel simples. O código do especialista pode ser encontrado no arquivo Macena.mq5 anexado.

5,2. Selecionar Outro Envelope

Além dos Envelopes você também pode selecionar outro envelope à nossa disposição. Por exemplo, Canal de Preço, Faixas de Bollinger ou envelope baseado em médias móveis.

Um exemplo de especialista, que usa MM e Faixas de Bollinger, pode ser encontrado no arquivo Maboll.mq5 anexado.

5,3. Selecionar Outro Prazo

Vamos mudar o prazo para mais ou menos. Como um maior espaço de tempo - tome H4, como o menor - M15, e então teste e otimize seu sistema.

Para fazer isto, substitua apenas uma linha no código:

m_henvel= iEnvelopes (m_smb, PERIOD_H1 ,m_EnvelPer, 0 , MODE_SMA , PRICE_CLOSE ,m_EnvelDev);

No caso do espaço de tempo H4:

m_henvel= iEnvelopes (m_smb, PERIOD_H4 ,m_EnvelPer, 0 , MODE_SMA , PRICE_CLOSE ,m_EnvelDev);

Para o espaço de tempo M15:

m_henvel= iEnvelopes (m_smb, PERIOD_M15 ,m_EnvelPer, 0 , MODE_SMA , PRICE_CLOSE ,m_EnvelDev);

5,4. Mudança das Condições de Negociação

Como um experimento, vamos também alterar as condições de negociação.

Faça possível o sistema se reverter. Compraremos subitamente a partir do limite inferior dos Envelopes, e venderemos subitamente a partir dos limites superiores dos Envelopes. Verifique o sistema sem seguir a tendência do dia. Isto é feito simplesmente por inserir o seguinte código no bloco de negociação:

long CMyEA::CheckSignal( bool bEntry) { double env1[ 3 ], env2[ 3 ]; MqlRates rt[ 3 ]; if ( CopyRates (m_smb,m_tf, 0 , 3 ,rt)!= 3 ) { Print ( "CopyRates " ,m_smb, " history is not loaded" ); return ( WRONG_VALUE ); } if ( CopyBuffer (m_henvel, 0 , 0 , 2 ,env1)< 2 || CopyBuffer (m_henvel, 1 , 0 , 2 ,env2)< 2 ) { Print ( "CopyBuffer - no data" ); return ( WRONG_VALUE ); } if (rt[ 1 ].open<env2[ 1] && rt[ 1 ].close>env2[ 1 ]) return (bEntry ? ORDER_TYPE_BUY : ORDER_TYPE_SELL ); if (rt[ 1 ].open>env1[ 1 ] && rt[ 2 ].close<env1[ 1]) return (bEntry ? ORDER_TYPE_SELL : ORDER_TYPE_BUY ); return ( WRONG_VALUE ); } CMyEA ea; </env1[ </env2[

3. Fecharemos a posição curta quando o preço não for muito para baixo, mas virar e subir.

4. Fecharemos a posição longa quando o preço não for muito para cima, mas virar e descer.

Você pode inventar muitas outras formas de otimizar uma estratégia de transações, algumas delas são descritas na literatura correspondente.



Mais pesquisas dependem de você.





6. Testando em Diferentes Intervalos



Teste nosso Consultor Especialista em intervalos iguais de tempo com um deslocamento de um mês. Vamos usar "último ano" como um período de testes. Período de tempo - 3 meses.

Intervalo de testes

Lucro, USD

Transações lucrativas

1.01.2010 - 30.03.2010

7239,50 76,92% 1.02.2010 - 30.04.2010 -6577,50 0% 1.03.2010 - 30.05.2010 -8378,50 50% 1.04.2010 - 30.06.2010 -6608,00 0% 1.05.2010 - 30.07.2010 41599,50 80% 1.06.2010 - 30.08.2010 69835,50 85%

Resumo: Não é desejável usar o Consultor Especialista com uma administração de dinheiro tão agressiva. Reduza o risco.





Conclusão



Conclusão breve: com base neste modelo você pode rapidamente implementar sua ideia de negociação com o mínimo de tempo e esforço.



Otimização de parâmetros de sistema e critério de negociação também não cria problema algum.



Para criar um sistema de transações estável, é desejável otimizar todos os parâmetros em intervalos de tempo mais longos.