绘制支撑/阻力位的方法

简介

支撑/阻力位几乎是所有交易者采用的基本工具。大多数预测中都可以见到这些位置，每个交易者必须能够独立找出。

本文描述了用于检测支撑/阻力位的简单脚本的创建过程。由于面向的对象为初学者，你可以找到过程中每个阶段的详细解释。然而，尽管脚本非常简单，本文对于高级交易者和MetaTrader 4 平台用户也非常有帮助。其中包含了数据导出至表格格式、表格导入 Microsoft Excel 和绘制便于更加详细分析图表的示例。





支撑/阻力位

以下可见两个支撑/阻力位。

我们并不打算深入探究该术语的含义。在大多数描述支撑/阻力位的书籍中，可以看到如下表述，即报价范围在大部分时间内处于这两条线之间，很少会突破。







可以在下图中找到佐证。

我们可以利用这一功能。要找出支撑/阻力位，必须计算报价和价位交叉的次数。



这种计算并不很难。因此，我们在每个价格和交叉该价格的柱的数量之间建立关联。现在我们的问题是显示这些结果。在 MetaTrader 中使用指标图无法实现，因为我们并不需要时间上的价格图，而是价格上的柱形图。这就是我们需要导出数据并在其他不同程序中分析的原因。





创建脚本

首先，我们必须创建新的脚本。





为此，前往“导航器”窗口并在“脚本”区右击并选择“创建”命令。将显示新的窗口。确保要创建的程序类型为脚本，然后单击“下一步”按钮。









然后根据要求输入脚本名称和参数。单击“完成”按钮后，可以开始编写脚本。





编写脚本

脚本的源代码不超过二十行：

#property copyright "Copyright © 2006, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.metaquotes.net" #property show_inputs extern int MaxLimit = 1000 ; int start() { int handle; handle = FileOpen ( "FindLevels.txt" , FILE_CSV | FILE_WRITE , '\t' ); FileWrite (handle, "Cost" , "Bars Num" ); double d1 = Low [ iLowest ( NULL , 0 , MODE_LOW , MaxLimit, 0 )]; double d2 = High [ iHighest ( NULL , 0 , MODE_HIGH , MaxLimit, 0 )]; for ( double d = d1; d d2; d += 0.0001 ) { double a = 0.0 ; for ( int i = 0 ; i MaxLimit; i++) if (d > Low [i] && d High [i]) a+= 1 ; FileWrite (handle, d, a); } FileClose (handle); return ( 0 ); }

脚本仅包含一个函数，start()。每次调用脚本时都会运行。在下面可以看到源代码的详细解释：

#property show_inputs extern int MaxLimit = 1000 ;

第一行表明，在运行脚本之前，要求用户选择外部参数。实际上，在第二行定义了一个单一参数。MaxLimit 涉及程序使用的历史柱的数量。默认为 1000，但用户可以随时更改。

int handle; handle = FileOpen ( "FindLevels.txt" , FILE_CSV | FILE_WRITE , '\t' ); FileWrite (handle, "Cost" , "Bars Num" );

start() 函数的前两行负责打开含有参数 FILE_CSV（意味着文件为文本表格）和 FILE_WRITE（意味着文件打开以进行编写）的“FindLevels.txt”文件。‘\t’参数表示文件中的数字将以表格分割。文件中会有两列，第一列是“成本” - 价格，第二列是“柱数” - 交叉该价格的柱的数量。使用 FileWrite() 函数，我们在“FindLevels. txt”文件中写下列的名称。

double d1 = Low [ iLowest ( NULL , 0 , MODE_LOW , MaxLimit, 0 )]; double d2 = High [ iHighest ( NULL , 0 , MODE_HIGH , MaxLimit, 0 )];

然后我们从零柱到具有记录中 MaxLimit 数量的柱找到最高和最低价格。iLowest() 显示了最低价格所在的柱的索引。Low[] 是该柱的最低价格值。对于 iHighest() 和 High[]，遵循相同的步骤。

for ( double d = d1; d <= d2; d += 0.0001 ) { double a = 0.0 ; for ( int i = 0 ; i < MaxLimit; i++) if (d > Low [i] && d < High [i]) a+= 1 ; FileWrite (handle, d, a); }

之后，我们得到“for”循环。该循环以 0.0001 的步长从最低价 d1 运行至最高价 d2。变量‘a’是交叉价格“d”的柱的数量。第二个封闭的循环运行 MaxLimit 记录柱并检验是否交叉价格“d”。在封闭循环结束后，FileWrite 过程将价格“d”和柱的数量“a”写入文件。

FileClose (handle); return ( 0 );

在 start() 过程结束后，关闭文件并用 return() 函数结束该过程。编写脚本后，可以单击“编译”按钮进行编译，并从 MetaTrader“导航器”窗口的“脚本”区运行。





Excel 文件

调用脚本后，程序在“\experts\files\”文件夹创建“FindLevels.txt”文件。用 Excel 将其打开。为此，我们必须调用 Microsoft Excel 并单击“打开”按钮，然后选择“文本文件”文件类型，找到我们需要的文件并单击“打开”按钮。



在前两个窗口中，我们并不需要做任何更改，只需单击“下一步”按钮。





在第三个窗口，单击“高级”按钮，选择点符号（“.”）作为小数点和 '（撇号）作为千分位。然后单击“确定”和“结束”。

于是，我们在 Excel 得到两列。现在我们得绘制图表。选择 插入->“图表”。



最后需要做的是选择期货图表类型及其显示类型。



最终我们得到价格上的柱形图。



可以看到图表的最小值位于 1.2582、1.2616、1.2644、1.2705、1.2712、1.2730、1.2744、1.2850、1.2879 点。这些是支撑/阻力位。

我们可以对比 2006 年 11 月 10 日的结果和前一日期 10 月 9 日的结果。2006：

RES 4 $1.2880 八月三十一日最高值

RES 3 $1.2865 1.618 从 1.2795 跌至 1.2680 后的摆动目标

RES 2 $1.2830 斐波纳契 76.4% 从 1.2940 至 1.2485

RES 1 $1.2805 小时阻力位

当前位：1.2760

SUP 1 $1.2745 3 周的上涨趋势线

SUP 2 $1.2730 斐波纳契 61.8% 从 1.2680 至 1.2820

SUP 3 $1.2715 斐波纳契 76.4% 从 1.2680 至 1.2820

SUP 4 $1.2680 十一月三日的最低值

如上所示，图表和预测值之间有着非常好的关联。意味着我们找到的位置是真正的支撑/阻力位。



