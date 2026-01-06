SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Mix test EA
Armin Heshmat

Mix test EA

Armin Heshmat
0 inceleme
16 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 -4%
VTMarkets-Live 5
1:10
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3 874
Kârla kapanan işlemler:
1 882 (48.58%)
Zararla kapanan işlemler:
1 992 (51.42%)
En iyi işlem:
314.47 USD
En kötü işlem:
-183.82 USD
Brüt kâr:
6 244.35 USD (4 401 697 pips)
Brüt zarar:
-4 580.63 USD (3 547 008 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (223.09 USD)
Maksimum ardışık kâr:
696.31 USD (13)
Sharpe oranı:
-0.00
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
1 dakika
Düzelme faktörü:
2.20
Alış işlemleri:
1 990 (51.37%)
Satış işlemleri:
1 884 (48.63%)
Kâr faktörü:
1.36
Beklenen getiri:
0.43 USD
Ortalama kâr:
3.32 USD
Ortalama zarar:
-2.30 USD
Maksimum ardışık kayıp:
26 (-12.97 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-370.42 USD (4)
Aylık büyüme:
-14.53%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
553.22 USD
Maksimum:
756.71 USD (30.38%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
59.04% (553.22 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD-ECN 3200
BTCUSD 674
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD-ECN -377
BTCUSD 2K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD-ECN -7.7K
BTCUSD 858K
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +314.47 USD
En kötü işlem: -184 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +223.09 USD
Maksimum ardışık zarar: -12.97 USD

İnceleme yok
2026.01.06 12:26
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.06 12:26
A large drawdown may occur on the account again
