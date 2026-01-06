- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
3 874
Kârla kapanan işlemler:
1 882 (48.58%)
Zararla kapanan işlemler:
1 992 (51.42%)
En iyi işlem:
314.47 USD
En kötü işlem:
-183.82 USD
Brüt kâr:
6 244.35 USD (4 401 697 pips)
Brüt zarar:
-4 580.63 USD (3 547 008 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (223.09 USD)
Maksimum ardışık kâr:
696.31 USD (13)
Sharpe oranı:
-0.00
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
1 dakika
Düzelme faktörü:
2.20
Alış işlemleri:
1 990 (51.37%)
Satış işlemleri:
1 884 (48.63%)
Kâr faktörü:
1.36
Beklenen getiri:
0.43 USD
Ortalama kâr:
3.32 USD
Ortalama zarar:
-2.30 USD
Maksimum ardışık kayıp:
26 (-12.97 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-370.42 USD (4)
Aylık büyüme:
-14.53%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
553.22 USD
Maksimum:
756.71 USD (30.38%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
59.04% (553.22 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD-ECN
|3200
|BTCUSD
|674
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD-ECN
|-377
|BTCUSD
|2K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD-ECN
|-7.7K
|BTCUSD
|858K
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +314.47 USD
En kötü işlem: -184 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +223.09 USD
Maksimum ardışık zarar: -12.97 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VTMarkets-Live 5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok