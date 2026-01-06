SignauxSections
Armin Heshmat

Mix test EA

Armin Heshmat
0 avis
16 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 -4%
VTMarkets-Live 5
1:10
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
3 874
Bénéfice trades:
1 882 (48.58%)
Perte trades:
1 992 (51.42%)
Meilleure transaction:
314.47 USD
Pire transaction:
-183.82 USD
Bénéfice brut:
6 244.35 USD (4 401 697 pips)
Perte brute:
-4 580.63 USD (3 547 008 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (223.09 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
696.31 USD (13)
Ratio de Sharpe:
-0.00
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
1 minute
Facteur de récupération:
2.20
Longs trades:
1 990 (51.37%)
Courts trades:
1 884 (48.63%)
Facteur de profit:
1.36
Rendement attendu:
0.43 USD
Bénéfice moyen:
3.32 USD
Perte moyenne:
-2.30 USD
Pertes consécutives maximales:
26 (-12.97 USD)
Perte consécutive maximale:
-370.42 USD (4)
Croissance mensuelle:
-14.53%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
553.22 USD
Maximal:
756.71 USD (30.38%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
59.04% (553.22 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD-ECN 3200
BTCUSD 674
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD-ECN -377
BTCUSD 2K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD-ECN -7.7K
BTCUSD 858K
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VTMarkets-Live 5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2026.01.06 12:26
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.06 12:26
A large drawdown may occur on the account again
