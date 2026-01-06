SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Mix test EA
Armin Heshmat

Mix test EA

Armin Heshmat
0 Bewertungen
16 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -2%
VTMarkets-Live 5
1:10
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
3 876
Gewinntrades:
1 884 (48.60%)
Verlusttrades:
1 992 (51.39%)
Bester Trade:
314.47 USD
Schlechtester Trade:
-183.82 USD
Bruttoprofit:
6 304.37 USD (4 421 699 pips)
Bruttoverlust:
-4 580.63 USD (3 547 008 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
14 (223.09 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
696.31 USD (13)
Sharpe Ratio:
-0.00
Trading-Aktivität:
2.07%
Max deposit load:
3.90%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
10
Durchschn. Haltezeit:
1 Minute
Erholungsfaktor:
2.28
Long-Positionen:
1 990 (51.34%)
Short-Positionen:
1 886 (48.66%)
Profit-Faktor:
1.38
Mathematische Gewinnerwartung:
0.44 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.35 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.30 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
26 (-12.97 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-370.42 USD (4)
Wachstum pro Monat :
-13.85%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
553.22 USD
Maximaler:
756.71 USD (30.38%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
59.04% (553.22 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD-ECN 3200
BTCUSD 676
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD-ECN -377
BTCUSD 2.1K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD-ECN -7.7K
BTCUSD 878K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +314.47 USD
Schlechtester Trade: -184 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 13
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +223.09 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -12.97 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VTMarkets-Live 5" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2026.01.06 12:26
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.06 12:26
A large drawdown may occur on the account again
