- 자본
- 축소
트레이드:
3 876
이익 거래:
1 884 (48.60%)
손실 거래:
1 992 (51.39%)
최고의 거래:
314.47 USD
최악의 거래:
-183.82 USD
총 수익:
6 304.37 USD (4 421 699 pips)
총 손실:
-4 580.63 USD (3 547 008 pips)
연속 최대 이익:
14 (223.09 USD)
연속 최대 이익:
696.31 USD (13)
샤프 비율:
-0.00
거래 활동:
0.78%
최대 입금량:
3.90%
최근 거래:
13 시간 전
주별 거래 수:
10
평균 유지 시간:
1 분
회복 요인:
2.28
롱(주식매수):
1 990 (51.34%)
숏(주식차입매도):
1 886 (48.66%)
수익 요인:
1.38
기대수익:
0.44 USD
평균 이익:
3.35 USD
평균 손실:
-2.30 USD
연속 최대 손실:
26 (-12.97 USD)
연속 최대 손실:
-370.42 USD (4)
월별 성장률:
-13.75%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
553.22 USD
최대한의:
756.71 USD (30.38%)
상대적 삭감:
잔고별:
59.04% (553.22 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD-ECN
|3200
|BTCUSD
|676
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD-ECN
|-377
|BTCUSD
|2.1K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD-ECN
|-7.7K
|BTCUSD
|878K
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +314.47 USD
최악의 거래: -184 USD
연속 최대 이익: 13
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +223.09 USD
연속 최대 손실: -12.97 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VTMarkets-Live 5"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-2%
0
0
USD
USD
2.9K
USD
USD
16
100%
3 876
48%
1%
1.37
0.44
USD
USD
59%
1:10