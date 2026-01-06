시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Mix test EA
Armin Heshmat

Mix test EA

Armin Heshmat
0 리뷰
16
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 -2%
VTMarkets-Live 5
1:10
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
3 876
이익 거래:
1 884 (48.60%)
손실 거래:
1 992 (51.39%)
최고의 거래:
314.47 USD
최악의 거래:
-183.82 USD
총 수익:
6 304.37 USD (4 421 699 pips)
총 손실:
-4 580.63 USD (3 547 008 pips)
연속 최대 이익:
14 (223.09 USD)
연속 최대 이익:
696.31 USD (13)
샤프 비율:
-0.00
거래 활동:
0.78%
최대 입금량:
3.90%
최근 거래:
13 시간 전
주별 거래 수:
10
평균 유지 시간:
1 분
회복 요인:
2.28
롱(주식매수):
1 990 (51.34%)
숏(주식차입매도):
1 886 (48.66%)
수익 요인:
1.38
기대수익:
0.44 USD
평균 이익:
3.35 USD
평균 손실:
-2.30 USD
연속 최대 손실:
26 (-12.97 USD)
연속 최대 손실:
-370.42 USD (4)
월별 성장률:
-13.75%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
553.22 USD
최대한의:
756.71 USD (30.38%)
상대적 삭감:
잔고별:
59.04% (553.22 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD-ECN 3200
BTCUSD 676
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD-ECN -377
BTCUSD 2.1K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD-ECN -7.7K
BTCUSD 878K
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +314.47 USD
최악의 거래: -184 USD
연속 최대 이익: 13
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +223.09 USD
연속 최대 손실: -12.97 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VTMarkets-Live 5"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

리뷰 없음
2026.01.06 12:26
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.06 12:26
A large drawdown may occur on the account again
