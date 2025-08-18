- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
149
Kârla kapanan işlemler:
114 (76.51%)
Zararla kapanan işlemler:
35 (23.49%)
En iyi işlem:
3.50 EUR
En kötü işlem:
-4.61 EUR
Brüt kâr:
92.40 EUR (1 081 304 pips)
Brüt zarar:
-63.48 EUR (743 671 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
28 (24.57 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
24.57 EUR (28)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
3.20%
Maks. mevduat yükü:
16.32%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
28
Ort. tutma süresi:
14 dakika
Düzelme faktörü:
1.18
Alış işlemleri:
69 (46.31%)
Satış işlemleri:
80 (53.69%)
Kâr faktörü:
1.46
Beklenen getiri:
0.19 EUR
Ortalama kâr:
0.81 EUR
Ortalama zarar:
-1.81 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-13.83 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-13.83 EUR (3)
Aylık büyüme:
2.81%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.47 EUR
Maksimum:
24.45 EUR (16.15%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
16.15% (24.45 EUR)
Varlığa göre:
7.25% (10.26 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|149
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|33
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|338K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +3.50 EUR
En kötü işlem: -5 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 28
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +24.57 EUR
Maksimum ardışık zarar: -13.83 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
🚀 Crypto Killer – Mastering Breakout Trading
Welcome to Crypto Killer, a revolutionary trading system crafted specifically for BTCUSD.
Our methodology harnesses the power of breakout trading, seamlessly integrating intelligent risk management techniques to maximize potential gains.
⚜️Key Features:
🔰Tailored for BTCUSD’s volatility
🔰Effective even with wider spreads
🔰Fully automated risk management with tight stop-loss 🎯
🔰Hands-free entry and exit points
📊 Performance:
• Access to 3 live signals on MQL5, results available for review
✅Signal PAMM : (https://www.mql5.com/en/signals/2332299?source=Site+Signals+My)
💡 EA is designed for those who seek consistent breakout opportunities while maintaining strict risk control.
🔥 If you are not yet registered with this broker, you can first sign up using this Link: (https://www.vtmarkets.com/trade-now/?affid=9290020) ,then use the link below to join the PAMM acc
👉 Join Crypto Killer PAMM acc: (https://pamm7.vtmarkets.com/app/join/998/ow07iw2o)
İnceleme yok
