SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Crypto Killer BTCUSD
Armin Heshmat

Crypto Killer BTCUSD

Armin Heshmat
0 inceleme
Güvenilirlik
6 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 29%
ICMarketsSC-Live26
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
149
Kârla kapanan işlemler:
114 (76.51%)
Zararla kapanan işlemler:
35 (23.49%)
En iyi işlem:
3.50 EUR
En kötü işlem:
-4.61 EUR
Brüt kâr:
92.40 EUR (1 081 304 pips)
Brüt zarar:
-63.48 EUR (743 671 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
28 (24.57 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
24.57 EUR (28)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
3.20%
Maks. mevduat yükü:
16.32%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
28
Ort. tutma süresi:
14 dakika
Düzelme faktörü:
1.18
Alış işlemleri:
69 (46.31%)
Satış işlemleri:
80 (53.69%)
Kâr faktörü:
1.46
Beklenen getiri:
0.19 EUR
Ortalama kâr:
0.81 EUR
Ortalama zarar:
-1.81 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-13.83 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-13.83 EUR (3)
Aylık büyüme:
2.81%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.47 EUR
Maksimum:
24.45 EUR (16.15%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
16.15% (24.45 EUR)
Varlığa göre:
7.25% (10.26 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 149
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 33
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD 338K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +3.50 EUR
En kötü işlem: -5 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 28
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +24.57 EUR
Maksimum ardışık zarar: -13.83 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok


🚀 Crypto Killer – Mastering Breakout Trading
Welcome to Crypto Killer, a revolutionary trading system crafted specifically for BTCUSD.
Our methodology harnesses the power of breakout trading, seamlessly integrating intelligent risk management techniques to maximize potential gains.

⚜️Key Features:
 🔰Tailored for BTCUSD’s volatility
 🔰Effective even with wider spreads
 🔰Fully automated risk management with tight stop-loss 🎯
 🔰Hands-free entry and exit points 

📊 Performance:
 • Access to 3 live signals on MQL5, results available for review
💡 EA is designed for those who seek consistent breakout opportunities while maintaining strict risk control.

🔥 If you are not yet registered with this broker, you can first sign up using this Link: (https://www.vtmarkets.com/trade-now/?affid=9290020) ,then use the link below to join the PAMM acc

👉 Join Crypto Killer PAMM acc:  (https://pamm7.vtmarkets.com/app/join/998/ow07iw2o)



İnceleme yok
2025.08.28 14:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.20 16:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.20 15:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.20 14:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.19 05:35
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.19 04:28
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.19 03:28
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.18 22:13
Share of trading days is too low
2025.08.18 22:13
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.18 22:13
High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.18 19:06
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.18 19:06
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.18 18:06
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.18 18:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.18 18:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Crypto Killer BTCUSD
Ayda 30 USD
29%
0
0
USD
128
EUR
6
100%
149
76%
3%
1.45
0.19
EUR
16%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.