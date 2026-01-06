SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Mix test EA
Armin Heshmat

Mix test EA

Armin Heshmat
0 recensioni
16 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 -4%
VTMarkets-Live 5
1:10
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3 874
Profit Trade:
1 882 (48.58%)
Loss Trade:
1 992 (51.42%)
Best Trade:
314.47 USD
Worst Trade:
-183.82 USD
Profitto lordo:
6 244.35 USD (4 401 697 pips)
Perdita lorda:
-4 580.63 USD (3 547 008 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (223.09 USD)
Massimo profitto consecutivo:
696.31 USD (13)
Indice di Sharpe:
-0.00
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
1 minuto
Fattore di recupero:
2.20
Long Trade:
1 990 (51.37%)
Short Trade:
1 884 (48.63%)
Fattore di profitto:
1.36
Profitto previsto:
0.43 USD
Profitto medio:
3.32 USD
Perdita media:
-2.30 USD
Massime perdite consecutive:
26 (-12.97 USD)
Massima perdita consecutiva:
-370.42 USD (4)
Crescita mensile:
-14.53%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
553.22 USD
Massimale:
756.71 USD (30.38%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
59.04% (553.22 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD-ECN 3200
BTCUSD 674
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD-ECN -377
BTCUSD 2K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD-ECN -7.7K
BTCUSD 858K
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +314.47 USD
Worst Trade: -184 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +223.09 USD
Massima perdita consecutiva: -12.97 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VTMarkets-Live 5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2026.01.06 12:26
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.06 12:26
A large drawdown may occur on the account again
