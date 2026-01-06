- Crescita
Trade:
3 874
Profit Trade:
1 882 (48.58%)
Loss Trade:
1 992 (51.42%)
Best Trade:
314.47 USD
Worst Trade:
-183.82 USD
Profitto lordo:
6 244.35 USD (4 401 697 pips)
Perdita lorda:
-4 580.63 USD (3 547 008 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (223.09 USD)
Massimo profitto consecutivo:
696.31 USD (13)
Indice di Sharpe:
-0.00
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
1 minuto
Fattore di recupero:
2.20
Long Trade:
1 990 (51.37%)
Short Trade:
1 884 (48.63%)
Fattore di profitto:
1.36
Profitto previsto:
0.43 USD
Profitto medio:
3.32 USD
Perdita media:
-2.30 USD
Massime perdite consecutive:
26 (-12.97 USD)
Massima perdita consecutiva:
-370.42 USD (4)
Crescita mensile:
-14.53%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
553.22 USD
Massimale:
756.71 USD (30.38%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
59.04% (553.22 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD-ECN
|3200
|BTCUSD
|674
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD-ECN
|-377
|BTCUSD
|2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD-ECN
|-7.7K
|BTCUSD
|858K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +314.47 USD
Worst Trade: -184 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +223.09 USD
Massima perdita consecutiva: -12.97 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VTMarkets-Live 5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
