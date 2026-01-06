СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Mix test EA
Armin Heshmat

Mix test EA

Armin Heshmat
0 отзывов
16 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -2%
VTMarkets-Live 5
1:10
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
3 876
Прибыльных трейдов:
1 884 (48.60%)
Убыточных трейдов:
1 992 (51.39%)
Лучший трейд:
314.47 USD
Худший трейд:
-183.82 USD
Общая прибыль:
6 304.37 USD (4 421 699 pips)
Общий убыток:
-4 580.63 USD (3 547 008 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (223.09 USD)
Макс. прибыль в серии:
696.31 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
-0.00
Торговая активность:
2.07%
Макс. загрузка депозита:
3.90%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
1 минуту
Фактор восстановления:
2.28
Длинных трейдов:
1 990 (51.34%)
Коротких трейдов:
1 886 (48.66%)
Профит фактор:
1.38
Мат. ожидание:
0.44 USD
Средняя прибыль:
3.35 USD
Средний убыток:
-2.30 USD
Макс. серия проигрышей:
26 (-12.97 USD)
Макс. убыток в серии:
-370.42 USD (4)
Прирост в месяц:
-13.85%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
553.22 USD
Максимальная:
756.71 USD (30.38%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
59.04% (553.22 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD-ECN 3200
BTCUSD 676
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD-ECN -377
BTCUSD 2.1K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD-ECN -7.7K
BTCUSD 878K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +314.47 USD
Худший трейд: -184 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +223.09 USD
Макс. убыток в серии: -12.97 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

2026.01.06 12:26
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.06 12:26
A large drawdown may occur on the account again
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.