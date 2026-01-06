- Прирост
Всего трейдов:
3 876
Прибыльных трейдов:
1 884 (48.60%)
Убыточных трейдов:
1 992 (51.39%)
Лучший трейд:
314.47 USD
Худший трейд:
-183.82 USD
Общая прибыль:
6 304.37 USD (4 421 699 pips)
Общий убыток:
-4 580.63 USD (3 547 008 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (223.09 USD)
Макс. прибыль в серии:
696.31 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
-0.00
Торговая активность:
2.07%
Макс. загрузка депозита:
3.90%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
1 минуту
Фактор восстановления:
2.28
Длинных трейдов:
1 990 (51.34%)
Коротких трейдов:
1 886 (48.66%)
Профит фактор:
1.38
Мат. ожидание:
0.44 USD
Средняя прибыль:
3.35 USD
Средний убыток:
-2.30 USD
Макс. серия проигрышей:
26 (-12.97 USD)
Макс. убыток в серии:
-370.42 USD (4)
Прирост в месяц:
-13.85%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
553.22 USD
Максимальная:
756.71 USD (30.38%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
59.04% (553.22 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD-ECN
|3200
|BTCUSD
|676
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD-ECN
|-377
|BTCUSD
|2.1K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD-ECN
|-7.7K
|BTCUSD
|878K
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
