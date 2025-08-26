- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
168
Kârla kapanan işlemler:
117 (69.64%)
Zararla kapanan işlemler:
51 (30.36%)
En iyi işlem:
5.15 USD
En kötü işlem:
-5.27 USD
Brüt kâr:
111.72 USD (1 117 636 pips)
Brüt zarar:
-85.56 USD (855 313 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (12.56 USD)
Maksimum ardışık kâr:
17.71 USD (6)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
5.88%
Maks. mevduat yükü:
38.97%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
18 dakika
Düzelme faktörü:
1.25
Alış işlemleri:
82 (48.81%)
Satış işlemleri:
86 (51.19%)
Kâr faktörü:
1.31
Beklenen getiri:
0.16 USD
Ortalama kâr:
0.95 USD
Ortalama zarar:
-1.68 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-17.27 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-17.27 USD (4)
Aylık büyüme:
70.47%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.81 USD
Maksimum:
21.00 USD (30.93%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
37.07% (12.14 USD)
Varlığa göre:
50.26% (33.50 USD)
Dağılım
Sembol
İşlemler
Sell
Buy
BTCUSD
168
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol
Brüt kâr, USD
Zarar, USD
Kâr, USD
BTCUSD
26
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol
Brüt kâr, pips
Zarar, pips
Kâr, pips
BTCUSD
262K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +5.15 USD
En kötü işlem: -5 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +12.56 USD
Maksimum ardışık zarar: -17.27 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VTMarkets-Live 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
🚀 Crypto Killer – Mastering Breakout Trading
Welcome to Crypto Killer, a revolutionary trading system crafted specifically for BTCUSD.
Our methodology harnesses the power of breakout trading, seamlessly integrating intelligent risk management techniques to maximize potential gains.
⚜️Key Features:
🔰Tailored for BTCUSD’s volatility
🔰Effective even with wider spreads
🔰Fully automated risk management with tight stop-loss 🎯
🔰Hands-free entry and exit points
📊 Performance:
• Access to 3 live signals on MQL5, results available for review
✅Signal PAMM : (https://www.mql5.com/en/signals/2332299?source=Site+Signals+My)
💡 EA is designed for those who seek consistent breakout opportunities while maintaining strict risk control.
🔥 If you are not yet registered with this broker, you can first sign up using this Link: (https://www.vtmarkets.com/trade-now/?affid=9290020) ,then use the link below to join the PAMM acc
👉 Join Crypto Killer PAMM acc: (https://pamm7.vtmarkets.com/app/join/998/ow07iw2o)
İnceleme yok
