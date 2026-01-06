- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
3 876
Negociações com lucro:
1 884 (48.60%)
Negociações com perda:
1 992 (51.39%)
Melhor negociação:
314.47 USD
Pior negociação:
-183.82 USD
Lucro bruto:
6 304.37 USD (4 421 699 pips)
Perda bruta:
-4 580.63 USD (3 547 008 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (223.09 USD)
Máximo lucro consecutivo:
696.31 USD (13)
Índice de Sharpe:
-0.00
Atividade de negociação:
2.07%
Depósito máximo carregado:
3.90%
Último negócio:
1 horas atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
1 minuto
Fator de recuperação:
2.28
Negociações longas:
1 990 (51.34%)
Negociações curtas:
1 886 (48.66%)
Fator de lucro:
1.38
Valor esperado:
0.44 USD
Lucro médio:
3.35 USD
Perda média:
-2.30 USD
Máximo de perdas consecutivas:
26 (-12.97 USD)
Máxima perda consecutiva:
-370.42 USD (4)
Crescimento mensal:
-13.85%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
553.22 USD
Máximo:
756.71 USD (30.38%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
59.04% (553.22 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD-ECN
|3200
|BTCUSD
|676
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD-ECN
|-377
|BTCUSD
|2.1K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD-ECN
|-7.7K
|BTCUSD
|878K
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +314.47 USD
Pior negociação: -184 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 13
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +223.09 USD
Máxima perda consecutiva: -12.97 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VTMarkets-Live 5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
-2%
0
0
USD
USD
2.9K
USD
USD
16
100%
3 876
48%
2%
1.37
0.44
USD
USD
59%
1:10