Armin Heshmat

Mix test EA

Armin Heshmat
0 comentários
16 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 -2%
VTMarkets-Live 5
1:10
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
3 876
Negociações com lucro:
1 884 (48.60%)
Negociações com perda:
1 992 (51.39%)
Melhor negociação:
314.47 USD
Pior negociação:
-183.82 USD
Lucro bruto:
6 304.37 USD (4 421 699 pips)
Perda bruta:
-4 580.63 USD (3 547 008 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (223.09 USD)
Máximo lucro consecutivo:
696.31 USD (13)
Índice de Sharpe:
-0.00
Atividade de negociação:
2.07%
Depósito máximo carregado:
3.90%
Último negócio:
1 horas atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
1 minuto
Fator de recuperação:
2.28
Negociações longas:
1 990 (51.34%)
Negociações curtas:
1 886 (48.66%)
Fator de lucro:
1.38
Valor esperado:
0.44 USD
Lucro médio:
3.35 USD
Perda média:
-2.30 USD
Máximo de perdas consecutivas:
26 (-12.97 USD)
Máxima perda consecutiva:
-370.42 USD (4)
Crescimento mensal:
-13.85%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
553.22 USD
Máximo:
756.71 USD (30.38%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
59.04% (553.22 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD-ECN 3200
BTCUSD 676
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD-ECN -377
BTCUSD 2.1K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD-ECN -7.7K
BTCUSD 878K
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +314.47 USD
Pior negociação: -184 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 13
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +223.09 USD
Máxima perda consecutiva: -12.97 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VTMarkets-Live 5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2026.01.06 12:26
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.06 12:26
A large drawdown may occur on the account again
