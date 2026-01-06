- 成长
交易:
3 876
盈利交易:
1 884 (48.60%)
亏损交易:
1 992 (51.39%)
最好交易:
314.47 USD
最差交易:
-183.82 USD
毛利:
6 304.37 USD (4 421 699 pips)
毛利亏损:
-4 580.63 USD (3 547 008 pips)
最大连续赢利:
14 (223.09 USD)
最大连续盈利:
696.31 USD (13)
夏普比率:
-0.00
交易活动:
2.07%
最大入金加载:
3.90%
最近交易:
55 几分钟前
每周交易:
10
平均持有时间:
1 一分钟
采收率:
2.28
长期交易:
1 990 (51.34%)
短期交易:
1 886 (48.66%)
利润因子:
1.38
预期回报:
0.44 USD
平均利润:
3.35 USD
平均损失:
-2.30 USD
最大连续失误:
26 (-12.97 USD)
最大连续亏损:
-370.42 USD (4)
每月增长:
-13.85%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
553.22 USD
最大值:
756.71 USD (30.38%)
相对跌幅:
结余:
59.04% (553.22 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD-ECN
|3200
|BTCUSD
|676
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD-ECN
|-377
|BTCUSD
|2.1K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD-ECN
|-7.7K
|BTCUSD
|878K
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +314.47 USD
最差交易: -184 USD
最大连续赢利: 13
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +223.09 USD
最大连续亏损: -12.97 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VTMarkets-Live 5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-2%
0
0
USD
USD
2.9K
USD
USD
16
100%
3 876
48%
2%
1.37
0.44
USD
USD
59%
1:10