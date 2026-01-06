信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Mix test EA
Armin Heshmat

Mix test EA

Armin Heshmat
0条评论
16
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -2%
VTMarkets-Live 5
1:10
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
3 876
盈利交易:
1 884 (48.60%)
亏损交易:
1 992 (51.39%)
最好交易:
314.47 USD
最差交易:
-183.82 USD
毛利:
6 304.37 USD (4 421 699 pips)
毛利亏损:
-4 580.63 USD (3 547 008 pips)
最大连续赢利:
14 (223.09 USD)
最大连续盈利:
696.31 USD (13)
夏普比率:
-0.00
交易活动:
2.07%
最大入金加载:
3.90%
最近交易:
55 几分钟前
每周交易:
10
平均持有时间:
1 一分钟
采收率:
2.28
长期交易:
1 990 (51.34%)
短期交易:
1 886 (48.66%)
利润因子:
1.38
预期回报:
0.44 USD
平均利润:
3.35 USD
平均损失:
-2.30 USD
最大连续失误:
26 (-12.97 USD)
最大连续亏损:
-370.42 USD (4)
每月增长:
-13.85%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
553.22 USD
最大值:
756.71 USD (30.38%)
相对跌幅:
结余:
59.04% (553.22 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD-ECN 3200
BTCUSD 676
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD-ECN -377
BTCUSD 2.1K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD-ECN -7.7K
BTCUSD 878K
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +314.47 USD
最差交易: -184 USD
最大连续赢利: 13
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +223.09 USD
最大连续亏损: -12.97 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VTMarkets-Live 5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

没有评论
2026.01.06 12:26
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.06 12:26
A large drawdown may occur on the account again
在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载