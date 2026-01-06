- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
3 876
利益トレード:
1 884 (48.60%)
損失トレード:
1 992 (51.39%)
ベストトレード:
314.47 USD
最悪のトレード:
-183.82 USD
総利益:
6 304.37 USD (4 421 699 pips)
総損失:
-4 580.63 USD (3 547 008 pips)
最大連続の勝ち:
14 (223.09 USD)
最大連続利益:
696.31 USD (13)
シャープレシオ:
-0.00
取引アクティビティ:
2.07%
最大入金額:
3.90%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
1 分
リカバリーファクター:
2.28
長いトレード:
1 990 (51.34%)
短いトレード:
1 886 (48.66%)
プロフィットファクター:
1.38
期待されたペイオフ:
0.44 USD
平均利益:
3.35 USD
平均損失:
-2.30 USD
最大連続の負け:
26 (-12.97 USD)
最大連続損失:
-370.42 USD (4)
月間成長:
-13.85%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
553.22 USD
最大の:
756.71 USD (30.38%)
比較ドローダウン:
残高による:
59.04% (553.22 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD-ECN
|3200
|BTCUSD
|676
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD-ECN
|-377
|BTCUSD
|2.1K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD-ECN
|-7.7K
|BTCUSD
|878K
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VTMarkets-Live 5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
