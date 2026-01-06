シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Mix test EA
Armin Heshmat

Mix test EA

Armin Heshmat
レビュー0件
16週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -2%
VTMarkets-Live 5
1:10
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
3 876
利益トレード:
1 884 (48.60%)
損失トレード:
1 992 (51.39%)
ベストトレード:
314.47 USD
最悪のトレード:
-183.82 USD
総利益:
6 304.37 USD (4 421 699 pips)
総損失:
-4 580.63 USD (3 547 008 pips)
最大連続の勝ち:
14 (223.09 USD)
最大連続利益:
696.31 USD (13)
シャープレシオ:
-0.00
取引アクティビティ:
2.07%
最大入金額:
3.90%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
1 分
リカバリーファクター:
2.28
長いトレード:
1 990 (51.34%)
短いトレード:
1 886 (48.66%)
プロフィットファクター:
1.38
期待されたペイオフ:
0.44 USD
平均利益:
3.35 USD
平均損失:
-2.30 USD
最大連続の負け:
26 (-12.97 USD)
最大連続損失:
-370.42 USD (4)
月間成長:
-13.85%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
553.22 USD
最大の:
756.71 USD (30.38%)
比較ドローダウン:
残高による:
59.04% (553.22 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD-ECN 3200
BTCUSD 676
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD-ECN -377
BTCUSD 2.1K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD-ECN -7.7K
BTCUSD 878K
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +314.47 USD
最悪のトレード: -184 USD
最大連続の勝ち: 13
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +223.09 USD
最大連続損失: -12.97 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VTMarkets-Live 5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2026.01.06 12:26
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.06 12:26
A large drawdown may occur on the account again
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください