İşlemler:
75
Kârla kapanan işlemler:
62 (82.66%)
Zararla kapanan işlemler:
13 (17.33%)
En iyi işlem:
151.92 USD
En kötü işlem:
-49.14 USD
Brüt kâr:
1 578.54 USD (13 468 pips)
Brüt zarar:
-319.19 USD (3 910 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (25.85 USD)
Maksimum ardışık kâr:
254.29 USD (8)
Sharpe oranı:
0.51
Alım-satım etkinliği:
52.75%
Maks. mevduat yükü:
444.22%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
13.80
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
75 (100.00%)
Kâr faktörü:
4.95
Beklenen getiri:
16.79 USD
Ortalama kâr:
25.46 USD
Ortalama zarar:
-24.55 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-91.26 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-91.26 USD (2)
Aylık büyüme:
32.99%
Yıllık tahmin:
400.30%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
91.26 USD (8.49%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.02% (4.38 USD)
Varlığa göre:
71.53% (81.39 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|75
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|1.3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|9.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
EquitiGroup-Live 2
|0.00 × 16
|
XMGlobal-Real 15
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
MYFXMarkets-US09-Live
|0.00 × 1
|
BDSwissSC-Real01
|0.00 × 5
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
FXOpenUK-Real1
|0.00 × 2
|
LandFX-Live
|0.00 × 1
|
Eightcap-Real
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
Exness-Real30
|0.00 × 1
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
ValburyCapitalLtd-US01-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 2
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 2
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.00 × 4
|
GMI-Live12
|0.00 × 6
|
AltairInc-Live
|0.00 × 1
|
AlgoGlobal-Real
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 22
|0.00 × 1
|
NgelPartners-Live
|0.00 × 1
|
Lucrorfx-Live
|0.00 × 5
|
Exness-Real14
|0.00 × 1
Hello Investors, Welcome to Peach Wealth Walker - Exness Channel. We specialize in AI-powered copy trading strategies.
🌟 Mission & Vision: To help investors grow wealth through smart automation.
📌 Objective Strategy: The 200K Project – Targeting $200,000 profit in 2 years
🔍 Track Record (Verified)
📊 Copy Now on Exness
📣 Website : https://peachwealthwalker.netlify.app
📊 Telegram : https://t.me/PWW_Exness
⚠️ Disclaimer: Please acknowledge the risks before investing. Past performance does not guarantee future results.
