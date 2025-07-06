- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
128
Kârla kapanan işlemler:
106 (82.81%)
Zararla kapanan işlemler:
22 (17.19%)
En iyi işlem:
76.36 USD
En kötü işlem:
-25.83 USD
Brüt kâr:
507.69 USD (19 432 pips)
Brüt zarar:
-91.63 USD (5 292 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (52.87 USD)
Maksimum ardışık kâr:
82.57 USD (3)
Sharpe oranı:
0.32
Alım-satım etkinliği:
21.89%
Maks. mevduat yükü:
30.12%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
21 saat
Düzelme faktörü:
9.86
Alış işlemleri:
95 (74.22%)
Satış işlemleri:
33 (25.78%)
Kâr faktörü:
5.54
Beklenen getiri:
3.25 USD
Ortalama kâr:
4.79 USD
Ortalama zarar:
-4.17 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-11.39 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-42.20 USD (2)
Aylık büyüme:
13.66%
Yıllık tahmin:
165.77%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4.15 USD
Maksimum:
42.20 USD (6.07%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.44% (42.20 USD)
Varlığa göre:
33.60% (168.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|68
|USDJPY
|60
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|195
|USDJPY
|221
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|7K
|USDJPY
|7.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +76.36 USD
En kötü işlem: -26 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +52.87 USD
Maksimum ardışık zarar: -11.39 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Ava-Real 1-MT5
|0.00 × 1
|
FBSTradestone-Real
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 7
|
InstaForex-Server
|0.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 2
|
FXPIG-Server
|0.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.05 × 59
|
ICTrading-MT5-4
|0.29 × 7
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.29 × 87
|
Exness-MT5Real7
|0.33 × 12
|
TitanFX-MT5-01
|0.50 × 4
|
FxPro-MT5 Live02
|0.62 × 84
|
Exness-MT5Real10
|0.75 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.87 × 1865
|
Exness-MT5Real5
|0.88 × 33
|
FusionMarkets-Live
|0.92 × 63
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.93 × 4734
|
Hankotrade-Live
|1.00 × 1
|
Forex.com-Live 536
|1.35 × 152
|
Exness-MT5Real2
|1.43 × 7
|
RoboForex-ECN
|1.46 × 95
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 49 USD
100%
0
0
USD
USD
721
USD
USD
28
100%
128
82%
22%
5.54
3.25
USD
USD
34%
1:500