Sarun Seepomkun

The 100k Project IC Markets

Sarun Seepomkun
0 inceleme
Güvenilirlik
28 hafta
0 / 0 USD
Ayda 49 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 100%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
128
Kârla kapanan işlemler:
106 (82.81%)
Zararla kapanan işlemler:
22 (17.19%)
En iyi işlem:
76.36 USD
En kötü işlem:
-25.83 USD
Brüt kâr:
507.69 USD (19 432 pips)
Brüt zarar:
-91.63 USD (5 292 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (52.87 USD)
Maksimum ardışık kâr:
82.57 USD (3)
Sharpe oranı:
0.32
Alım-satım etkinliği:
21.89%
Maks. mevduat yükü:
30.12%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
21 saat
Düzelme faktörü:
9.86
Alış işlemleri:
95 (74.22%)
Satış işlemleri:
33 (25.78%)
Kâr faktörü:
5.54
Beklenen getiri:
3.25 USD
Ortalama kâr:
4.79 USD
Ortalama zarar:
-4.17 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-11.39 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-42.20 USD (2)
Aylık büyüme:
13.66%
Yıllık tahmin:
165.77%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4.15 USD
Maksimum:
42.20 USD (6.07%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.44% (42.20 USD)
Varlığa göre:
33.60% (168.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 68
USDJPY 60
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 195
USDJPY 221
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 7K
USDJPY 7.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +76.36 USD
En kötü işlem: -26 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +52.87 USD
Maksimum ardışık zarar: -11.39 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Ava-Real 1-MT5
0.00 × 1
FBSTradestone-Real
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 7
InstaForex-Server
0.00 × 4
OxSecurities-Live
0.00 × 2
FXPIG-Server
0.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 2
FPMarkets-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.05 × 59
ICTrading-MT5-4
0.29 × 7
ICMarketsEU-MT5-4
0.29 × 87
Exness-MT5Real7
0.33 × 12
TitanFX-MT5-01
0.50 × 4
FxPro-MT5 Live02
0.62 × 84
Exness-MT5Real10
0.75 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
0.87 × 1865
Exness-MT5Real5
0.88 × 33
FusionMarkets-Live
0.92 × 63
ICMarketsSC-MT5-2
0.93 × 4734
Hankotrade-Live
1.00 × 1
Forex.com-Live 536
1.35 × 152
Exness-MT5Real2
1.43 × 7
RoboForex-ECN
1.46 × 95
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
23 daha fazla...
İnceleme yok
2025.07.27 09:48
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:1000
2025.07.15 02:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.09 05:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.07 03:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.06 11:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 65 days
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.