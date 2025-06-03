信号部分
信号 / MetaTrader 4 / The 200k Project Exness
Sarun Seepomkun

The 200k Project Exness

Sarun Seepomkun
可靠性
14
0 / 0 USD
每月复制 49 USD per 
增长自 2025 93%
Exness-Real
1:200
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
36
盈利交易:
28 (77.77%)
亏损交易:
8 (22.22%)
最好交易:
833.60 USD
最差交易:
-74.10 USD
毛利:
2 587.49 USD (6 153 pips)
毛利亏损:
-385.21 USD (1 925 pips)
最大连续赢利:
10 (347.29 USD)
最大连续盈利:
1 021.95 USD (5)
夏普比率:
0.38
交易活动:
50.09%
最大入金加载:
444.22%
最近交易:
15 几小时前
每周交易:
2
平均持有时间:
4 天
采收率:
16.09
长期交易:
0 (0.00%)
短期交易:
36 (100.00%)
利润因子:
6.72
预期回报:
61.17 USD
平均利润:
92.41 USD
平均损失:
-48.15 USD
最大连续失误:
2 (-136.89 USD)
最大连续亏损:
-136.89 USD (2)
每月增长:
5.45%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
22.99 USD
最大值:
136.89 USD (4.88%)
相对跌幅:
结余:
4.88% (136.89 USD)
净值:
71.53% (81.39 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD 36
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD 2.2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD 4.2K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +833.60 USD
最差交易: -74 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +347.29 USD
最大连续亏损: -136.89 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

EquitiGroup-Live 2
0.00 × 16
XMGlobal-Real 15
0.00 × 3
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
MYFXMarkets-US09-Live
0.00 × 1
BDSwissSC-Real01
0.00 × 5
JFD-Live02
0.00 × 1
FOXMarkets-Live
0.00 × 1
Pepperstone-01
0.00 × 1
FXOpenUK-Real1
0.00 × 2
LandFX-Live
0.00 × 1
Eightcap-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
Exness-Real30
0.00 × 1
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
ValburyCapitalLtd-US01-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 2
Axi-US02-Live
0.00 × 2
TradersGlobalGroup-Live 2
0.00 × 4
GMI-Live12
0.00 × 6
AltairInc-Live
0.00 × 1
AlgoGlobal-Real
0.00 × 1
XMGlobal-Real 22
0.00 × 1
NgelPartners-Live
0.00 × 1
Lucrorfx-Live
0.00 × 5
Exness-Real14
0.00 × 1
492 更多...
Hello Investors, Welcome to Peach Wealth Walker - Exness Channel.  We specialize in AI-powered copy trading strategies.

🌟 Mission & Vision: To help investors grow wealth through smart automation.

📌 Objective Strategy: The 200K Project – Targeting $200,000 profit in 2 years

🔍 Track Record (Verified)
Myfxbook Portfolio : 

📊 Copy Now on Exness


📊 Telegram : https://t.me/PWW_Exness

⚠️ Disclaimer: Please acknowledge the risks before investing. Past performance does not guarantee future results.
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
The 200k Project Exness
每月49 USD
93%
0
0
USD
4.5K
USD
14
100%
36
77%
50%
6.71
61.17
USD
72%
1:200
