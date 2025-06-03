- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
75
Profit Trade:
62 (82.66%)
Loss Trade:
13 (17.33%)
Best Trade:
151.92 USD
Worst Trade:
-49.14 USD
Profitto lordo:
1 578.54 USD (13 468 pips)
Perdita lorda:
-319.19 USD (3 910 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (25.85 USD)
Massimo profitto consecutivo:
254.29 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.51
Attività di trading:
52.75%
Massimo carico di deposito:
444.22%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
13.80
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
75 (100.00%)
Fattore di profitto:
4.95
Profitto previsto:
16.79 USD
Profitto medio:
25.46 USD
Perdita media:
-24.55 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-91.26 USD)
Massima perdita consecutiva:
-91.26 USD (2)
Crescita mensile:
32.99%
Previsione annuale:
400.30%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
91.26 USD (8.49%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.02% (4.38 USD)
Per equità:
71.53% (81.39 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|75
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|1.3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|9.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +151.92 USD
Worst Trade: -49 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +25.85 USD
Massima perdita consecutiva: -91.26 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
EquitiGroup-Live 2
|0.00 × 16
|
XMGlobal-Real 15
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
MYFXMarkets-US09-Live
|0.00 × 1
|
BDSwissSC-Real01
|0.00 × 5
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
FXOpenUK-Real1
|0.00 × 2
|
LandFX-Live
|0.00 × 1
|
Eightcap-Real
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
Exness-Real30
|0.00 × 1
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
ValburyCapitalLtd-US01-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 2
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 2
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.00 × 4
|
GMI-Live12
|0.00 × 6
|
AltairInc-Live
|0.00 × 1
|
AlgoGlobal-Real
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 22
|0.00 × 1
|
NgelPartners-Live
|0.00 × 1
|
Lucrorfx-Live
|0.00 × 5
|
Exness-Real14
|0.00 × 1
Hello Investors, Welcome to Peach Wealth Walker - Exness Channel. We specialize in AI-powered copy trading strategies.
🌟 Mission & Vision: To help investors grow wealth through smart automation.
📌 Objective Strategy: The 200K Project – Targeting $200,000 profit in 2 years
🔍 Track Record (Verified)
📊 Copy Now on Exness
📣 Website : https://peachwealthwalker.netlify.app
📊 Telegram : https://t.me/PWW_Exness
⚠️ Disclaimer: Please acknowledge the risks before investing. Past performance does not guarantee future results.
