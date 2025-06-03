SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / The 200k Project Exness
Sarun Seepomkun

The 200k Project Exness

Sarun Seepomkun
0 recensioni
Affidabilità
18 settimane
0 / 0 USD
Copia per 49 USD al mese
crescita dal 2025 249%
Exness-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
75
Profit Trade:
62 (82.66%)
Loss Trade:
13 (17.33%)
Best Trade:
151.92 USD
Worst Trade:
-49.14 USD
Profitto lordo:
1 578.54 USD (13 468 pips)
Perdita lorda:
-319.19 USD (3 910 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (25.85 USD)
Massimo profitto consecutivo:
254.29 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.51
Attività di trading:
52.75%
Massimo carico di deposito:
444.22%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
13.80
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
75 (100.00%)
Fattore di profitto:
4.95
Profitto previsto:
16.79 USD
Profitto medio:
25.46 USD
Perdita media:
-24.55 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-91.26 USD)
Massima perdita consecutiva:
-91.26 USD (2)
Crescita mensile:
32.99%
Previsione annuale:
400.30%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
91.26 USD (8.49%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.02% (4.38 USD)
Per equità:
71.53% (81.39 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 75
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 1.3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 9.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +151.92 USD
Worst Trade: -49 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +25.85 USD
Massima perdita consecutiva: -91.26 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Hello Investors, Welcome to Peach Wealth Walker - Exness Channel.  We specialize in AI-powered copy trading strategies.

🌟 Mission & Vision: To help investors grow wealth through smart automation.

📌 Objective Strategy: The 200K Project – Targeting $200,000 profit in 2 years

🔍 Track Record (Verified)
Myfxbook Portfolio : 

📊 Copy Now on Exness


📊 Telegram : https://t.me/PWW_Exness

⚠️ Disclaimer: Please acknowledge the risks before investing. Past performance does not guarantee future results.
Non ci sono recensioni
2025.08.25 02:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.24 12:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.04 01:54
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.30 07:50
No swaps are charged
2025.07.30 07:50
No swaps are charged
2025.07.28 02:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.28 01:18
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.27 22:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.27 21:06
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 23:27
No swaps are charged on the signal account
2025.07.24 20:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 16:13
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 15:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 14:06
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 07:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.23 18:34
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.07.17 12:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.10 15:42
No swaps are charged
2025.07.10 15:42
No swaps are charged
2025.07.10 15:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
The 200k Project Exness
49USD al mese
249%
0
0
USD
2.2K
USD
18
100%
75
82%
53%
4.94
16.79
USD
72%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.