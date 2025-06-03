SeñalesSecciones
The 200k Project Exness
Sarun Seepomkun

The 200k Project Exness

Sarun Seepomkun
0 comentarios
Fiabilidad
14 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 94%
Exness-Real
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
37
Transacciones Rentables:
29 (78.37%)
Transacciones Irrentables:
8 (21.62%)
Mejor transacción:
833.60 USD
Peor transacción:
-74.10 USD
Beneficio Bruto:
2 613.01 USD (6 269 pips)
Pérdidas Brutas:
-385.21 USD (1 925 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
10 (347.29 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 021.95 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.38
Actividad comercial:
50.09%
Carga máxima del depósito:
444.22%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
4 días
Factor de Recuperación:
16.27
Transacciones Largas:
0 (0.00%)
Transacciones Cortas:
37 (100.00%)
Factor de Beneficio:
6.78
Beneficio Esperado:
60.21 USD
Beneficio medio:
90.10 USD
Pérdidas medias:
-48.15 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-136.89 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-136.89 USD (2)
Crecimiento al mes:
6.04%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
22.99 USD
Máxima:
136.89 USD (4.88%)
Reducción relativa:
De balance:
4.88% (136.89 USD)
De fondos:
71.53% (81.39 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 37
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD 2.2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD 4.3K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +833.60 USD
Peor transacción: -74 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +347.29 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -136.89 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

EquitiGroup-Live 2
0.00 × 16
XMGlobal-Real 15
0.00 × 3
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
MYFXMarkets-US09-Live
0.00 × 1
BDSwissSC-Real01
0.00 × 5
JFD-Live02
0.00 × 1
FOXMarkets-Live
0.00 × 1
Pepperstone-01
0.00 × 1
FXOpenUK-Real1
0.00 × 2
LandFX-Live
0.00 × 1
Eightcap-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
Exness-Real30
0.00 × 1
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
ValburyCapitalLtd-US01-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 2
Axi-US02-Live
0.00 × 2
TradersGlobalGroup-Live 2
0.00 × 4
GMI-Live12
0.00 × 6
AltairInc-Live
0.00 × 1
AlgoGlobal-Real
0.00 × 1
XMGlobal-Real 22
0.00 × 1
NgelPartners-Live
0.00 × 1
Lucrorfx-Live
0.00 × 5
Exness-Real14
0.00 × 1
otros 492...
Hello Investors, Welcome to Peach Wealth Walker - Exness Channel.  We specialize in AI-powered copy trading strategies.

🌟 Mission & Vision: To help investors grow wealth through smart automation.

📌 Objective Strategy: The 200K Project – Targeting $200,000 profit in 2 years

🔍 Track Record (Verified)
Myfxbook Portfolio : 

📊 Copy Now on Exness


📊 Telegram : https://t.me/PWW_Exness

⚠️ Disclaimer: Please acknowledge the risks before investing. Past performance does not guarantee future results.
2026.01.13 16:30
No swaps are charged
2026.01.13 16:30
No swaps are charged
2026.01.13 16:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.13 16:30
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2026.01.13 15:30
No swaps are charged
2026.01.13 15:30
No swaps are charged
2026.01.13 15:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.13 15:30
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.12.08 15:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 01:14
No swaps are charged on the signal account
2025.12.02 07:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.27 07:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.16 23:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.16 22:18
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 15:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 12:22
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 10:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 08:11
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
