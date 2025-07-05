SinyallerBölümler
Sarun Seepomkun

The 100k Project XM

Sarun Seepomkun
0 inceleme
Güvenilirlik
18 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 148%
XMGlobal-MT5 4
1:300
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
122
Kârla kapanan işlemler:
102 (83.60%)
Zararla kapanan işlemler:
20 (16.39%)
En iyi işlem:
133.40 USD
En kötü işlem:
-48.42 USD
Brüt kâr:
1 240.91 USD (14 233 pips)
Brüt zarar:
-364.59 USD (5 209 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (141.03 USD)
Maksimum ardışık kâr:
163.53 USD (11)
Sharpe oranı:
0.41
Alım-satım etkinliği:
38.13%
Maks. mevduat yükü:
19.54%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
16 saat
Düzelme faktörü:
10.57
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
122 (100.00%)
Kâr faktörü:
3.40
Beklenen getiri:
7.18 USD
Ortalama kâr:
12.17 USD
Ortalama zarar:
-18.23 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-82.89 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-82.89 USD (3)
Aylık büyüme:
17.04%
Yıllık tahmin:
206.71%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.43 USD
Maksimum:
82.89 USD (8.96%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.50% (68.60 USD)
Varlığa göre:
33.68% (583.14 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD# 122
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD# 876
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD# 9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +133.40 USD
En kötü işlem: -48 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +141.03 USD
Maksimum ardışık zarar: -82.89 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Hello Investors, Welcome to Peach Wealth Walker - XM Channel.  We specialize in AI-powered copy trading strategies.

🌟 Mission & Vision: To help investors grow wealth through smart automation.

📌 Objective Strategy: The 100K Project – Targeting $100,000 profit in 2 years

📊 Copy Now on XM Link : https://social.tp-redirect.com/s/ERGQovlZ

🔍 Track Record (Verified) Myfxbook : 


📊 Telegram : https://t.me/pww_xm

⚠️ Disclaimer: Please acknowledge the risks before investing. Past performance does not guarantee future results.
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.04 11:15
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.05 07:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
