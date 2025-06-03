SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / The 200k Project Exness
Sarun Seepomkun

The 200k Project Exness

Sarun Seepomkun
0 avis
Fiabilité
18 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 49 USD par mois
croissance depuis 2025 249%
Exness-Real
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
75
Bénéfice trades:
62 (82.66%)
Perte trades:
13 (17.33%)
Meilleure transaction:
151.92 USD
Pire transaction:
-49.14 USD
Bénéfice brut:
1 578.54 USD (13 468 pips)
Perte brute:
-319.19 USD (3 910 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (25.85 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
254.29 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.51
Activité de trading:
52.75%
Charge de dépôt maximale:
444.22%
Dernier trade:
13 il y a des heures
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
13.80
Longs trades:
0 (0.00%)
Courts trades:
75 (100.00%)
Facteur de profit:
4.95
Rendement attendu:
16.79 USD
Bénéfice moyen:
25.46 USD
Perte moyenne:
-24.55 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-91.26 USD)
Perte consécutive maximale:
-91.26 USD (2)
Croissance mensuelle:
32.99%
Prévision annuelle:
400.30%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
91.26 USD (8.49%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
8.02% (4.38 USD)
Par fonds propres:
71.53% (81.39 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 75
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 1.3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 9.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +151.92 USD
Pire transaction: -49 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +25.85 USD
Perte consécutive maximale: -91.26 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

EquitiGroup-Live 2
0.00 × 16
XMGlobal-Real 15
0.00 × 3
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
MYFXMarkets-US09-Live
0.00 × 1
BDSwissSC-Real01
0.00 × 5
JFD-Live02
0.00 × 1
FOXMarkets-Live
0.00 × 1
Pepperstone-01
0.00 × 1
FXOpenUK-Real1
0.00 × 2
LandFX-Live
0.00 × 1
Eightcap-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
Exness-Real30
0.00 × 1
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
ValburyCapitalLtd-US01-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 2
Axi-US02-Live
0.00 × 2
TradersGlobalGroup-Live 2
0.00 × 4
GMI-Live12
0.00 × 6
AltairInc-Live
0.00 × 1
AlgoGlobal-Real
0.00 × 1
XMGlobal-Real 22
0.00 × 1
NgelPartners-Live
0.00 × 1
Lucrorfx-Live
0.00 × 5
Exness-Real14
0.00 × 1
492 plus...
Hello Investors, Welcome to Peach Wealth Walker - Exness Channel.  We specialize in AI-powered copy trading strategies.

🌟 Mission & Vision: To help investors grow wealth through smart automation.

📌 Objective Strategy: The 200K Project – Targeting $200,000 profit in 2 years

🔍 Track Record (Verified)
Myfxbook Portfolio : 

📊 Copy Now on Exness


📊 Telegram : https://t.me/PWW_Exness

⚠️ Disclaimer: Please acknowledge the risks before investing. Past performance does not guarantee future results.
Aucun avis
2025.08.25 02:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.24 12:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.04 01:54
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.30 07:50
No swaps are charged
2025.07.30 07:50
No swaps are charged
2025.07.28 02:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.28 01:18
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.27 22:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.27 21:06
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 23:27
No swaps are charged on the signal account
2025.07.24 20:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 16:13
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 15:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 14:06
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 07:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.23 18:34
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.07.17 12:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.10 15:42
No swaps are charged
2025.07.10 15:42
No swaps are charged
2025.07.10 15:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
The 200k Project Exness
49 USD par mois
249%
0
0
USD
2.2K
USD
18
100%
75
82%
53%
4.94
16.79
USD
72%
1:200
Copier

