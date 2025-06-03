シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / The 200k Project Exness
Sarun Seepomkun

The 200k Project Exness

Sarun Seepomkun
レビュー0件
信頼性
14週間
0 / 0 USD
月額  49  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 93%
Exness-Real
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
36
利益トレード:
28 (77.77%)
損失トレード:
8 (22.22%)
ベストトレード:
833.60 USD
最悪のトレード:
-74.10 USD
総利益:
2 587.49 USD (6 153 pips)
総損失:
-385.21 USD (1 925 pips)
最大連続の勝ち:
10 (347.29 USD)
最大連続利益:
1 021.95 USD (5)
シャープレシオ:
0.38
取引アクティビティ:
50.09%
最大入金額:
444.22%
最近のトレード:
15 時間前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
4 日
リカバリーファクター:
16.09
長いトレード:
0 (0.00%)
短いトレード:
36 (100.00%)
プロフィットファクター:
6.72
期待されたペイオフ:
61.17 USD
平均利益:
92.41 USD
平均損失:
-48.15 USD
最大連続の負け:
2 (-136.89 USD)
最大連続損失:
-136.89 USD (2)
月間成長:
5.45%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
22.99 USD
最大の:
136.89 USD (4.88%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.88% (136.89 USD)
エクイティによる:
71.53% (81.39 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSD 36
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSD 2.2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSD 4.2K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +833.60 USD
最悪のトレード: -74 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +347.29 USD
最大連続損失: -136.89 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

EquitiGroup-Live 2
0.00 × 16
XMGlobal-Real 15
0.00 × 3
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
MYFXMarkets-US09-Live
0.00 × 1
BDSwissSC-Real01
0.00 × 5
JFD-Live02
0.00 × 1
FOXMarkets-Live
0.00 × 1
Pepperstone-01
0.00 × 1
FXOpenUK-Real1
0.00 × 2
LandFX-Live
0.00 × 1
Eightcap-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
Exness-Real30
0.00 × 1
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
ValburyCapitalLtd-US01-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 2
Axi-US02-Live
0.00 × 2
TradersGlobalGroup-Live 2
0.00 × 4
GMI-Live12
0.00 × 6
AltairInc-Live
0.00 × 1
AlgoGlobal-Real
0.00 × 1
XMGlobal-Real 22
0.00 × 1
NgelPartners-Live
0.00 × 1
Lucrorfx-Live
0.00 × 5
Exness-Real14
0.00 × 1
492 より多く...
Hello Investors, Welcome to Peach Wealth Walker - Exness Channel.  We specialize in AI-powered copy trading strategies.

🌟 Mission & Vision: To help investors grow wealth through smart automation.

📌 Objective Strategy: The 200K Project – Targeting $200,000 profit in 2 years

🔍 Track Record (Verified)
Myfxbook Portfolio : 

📊 Copy Now on Exness


📊 Telegram : https://t.me/PWW_Exness

⚠️ Disclaimer: Please acknowledge the risks before investing. Past performance does not guarantee future results.
レビューなし
2026.01.13 16:30
No swaps are charged
2026.01.13 16:30
No swaps are charged
2026.01.13 16:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.13 16:30
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2026.01.13 15:30
No swaps are charged
2026.01.13 15:30
No swaps are charged
2026.01.13 15:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.13 15:30
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.12.08 15:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 01:14
No swaps are charged on the signal account
2025.12.02 07:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.27 07:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.16 23:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.16 22:18
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 15:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 12:22
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 10:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 08:11
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
