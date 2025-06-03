- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
36
利益トレード:
28 (77.77%)
損失トレード:
8 (22.22%)
ベストトレード:
833.60 USD
最悪のトレード:
-74.10 USD
総利益:
2 587.49 USD (6 153 pips)
総損失:
-385.21 USD (1 925 pips)
最大連続の勝ち:
10 (347.29 USD)
最大連続利益:
1 021.95 USD (5)
シャープレシオ:
0.38
取引アクティビティ:
50.09%
最大入金額:
444.22%
最近のトレード:
15 時間前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
4 日
リカバリーファクター:
16.09
長いトレード:
0 (0.00%)
短いトレード:
36 (100.00%)
プロフィットファクター:
6.72
期待されたペイオフ:
61.17 USD
平均利益:
92.41 USD
平均損失:
-48.15 USD
最大連続の負け:
2 (-136.89 USD)
最大連続損失:
-136.89 USD (2)
月間成長:
5.45%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
22.99 USD
最大の:
136.89 USD (4.88%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.88% (136.89 USD)
エクイティによる:
71.53% (81.39 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|36
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|2.2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|4.2K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +833.60 USD
最悪のトレード: -74 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +347.29 USD
最大連続損失: -136.89 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
EquitiGroup-Live 2
|0.00 × 16
|
XMGlobal-Real 15
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
MYFXMarkets-US09-Live
|0.00 × 1
|
BDSwissSC-Real01
|0.00 × 5
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
FXOpenUK-Real1
|0.00 × 2
|
LandFX-Live
|0.00 × 1
|
Eightcap-Real
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
Exness-Real30
|0.00 × 1
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
ValburyCapitalLtd-US01-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 2
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 2
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.00 × 4
|
GMI-Live12
|0.00 × 6
|
AltairInc-Live
|0.00 × 1
|
AlgoGlobal-Real
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 22
|0.00 × 1
|
NgelPartners-Live
|0.00 × 1
|
Lucrorfx-Live
|0.00 × 5
|
Exness-Real14
|0.00 × 1
Hello Investors, Welcome to Peach Wealth Walker - Exness Channel. We specialize in AI-powered copy trading strategies.
🌟 Mission & Vision: To help investors grow wealth through smart automation.
📌 Objective Strategy: The 200K Project – Targeting $200,000 profit in 2 years
🔍 Track Record (Verified)
📊 Copy Now on Exness
📣 Website : https://peachwealthwalker.netlify.app
📊 Telegram : https://t.me/PWW_Exness
⚠️ Disclaimer: Please acknowledge the risks before investing. Past performance does not guarantee future results.
レビューなし
