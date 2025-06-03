- 자본
트레이드:
37
이익 거래:
29 (78.37%)
손실 거래:
8 (21.62%)
최고의 거래:
833.60 USD
최악의 거래:
-74.10 USD
총 수익:
2 613.01 USD (6 269 pips)
총 손실:
-385.21 USD (1 925 pips)
연속 최대 이익:
10 (347.29 USD)
연속 최대 이익:
1 021.95 USD (5)
샤프 비율:
0.38
거래 활동:
50.09%
최대 입금량:
444.22%
최근 거래:
7 시간 전
주별 거래 수:
2
평균 유지 시간:
4 일
회복 요인:
16.27
롱(주식매수):
0 (0.00%)
숏(주식차입매도):
37 (100.00%)
수익 요인:
6.78
기대수익:
60.21 USD
평균 이익:
90.10 USD
평균 손실:
-48.15 USD
연속 최대 손실:
2 (-136.89 USD)
연속 최대 손실:
-136.89 USD (2)
월별 성장률:
6.04%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
22.99 USD
최대한의:
136.89 USD (4.88%)
상대적 삭감:
잔고별:
4.88% (136.89 USD)
자본금별:
71.53% (81.39 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|37
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|2.2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|4.3K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +833.60 USD
최악의 거래: -74 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +347.29 USD
연속 최대 손실: -136.89 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
EquitiGroup-Live 2
|0.00 × 16
|
XMGlobal-Real 15
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
MYFXMarkets-US09-Live
|0.00 × 1
|
BDSwissSC-Real01
|0.00 × 5
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
FXOpenUK-Real1
|0.00 × 2
|
LandFX-Live
|0.00 × 1
|
Eightcap-Real
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
Exness-Real30
|0.00 × 1
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
ValburyCapitalLtd-US01-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 2
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 2
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.00 × 4
|
GMI-Live12
|0.00 × 6
|
AltairInc-Live
|0.00 × 1
|
AlgoGlobal-Real
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 22
|0.00 × 1
|
NgelPartners-Live
|0.00 × 1
|
Lucrorfx-Live
|0.00 × 5
|
Exness-Real14
|0.00 × 1
Hello Investors, Welcome to Peach Wealth Walker - Exness Channel. We specialize in AI-powered copy trading strategies.
🌟 Mission & Vision: To help investors grow wealth through smart automation.
📌 Objective Strategy: The 200K Project – Targeting $200,000 profit in 2 years
🔍 Track Record (Verified)
📊 Copy Now on Exness
📣 Website : https://peachwealthwalker.netlify.app
📊 Telegram : https://t.me/PWW_Exness
⚠️ Disclaimer: Please acknowledge the risks before investing. Past performance does not guarantee future results.
