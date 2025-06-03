- Прирост
Всего трейдов:
36
Прибыльных трейдов:
28 (77.77%)
Убыточных трейдов:
8 (22.22%)
Лучший трейд:
833.60 USD
Худший трейд:
-74.10 USD
Общая прибыль:
2 587.49 USD (6 153 pips)
Общий убыток:
-385.21 USD (1 925 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (347.29 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 021.95 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.38
Торговая активность:
50.09%
Макс. загрузка депозита:
444.22%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
16.09
Длинных трейдов:
0 (0.00%)
Коротких трейдов:
36 (100.00%)
Профит фактор:
6.72
Мат. ожидание:
61.17 USD
Средняя прибыль:
92.41 USD
Средний убыток:
-48.15 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-136.89 USD)
Макс. убыток в серии:
-136.89 USD (2)
Прирост в месяц:
5.45%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
22.99 USD
Максимальная:
136.89 USD (4.88%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.88% (136.89 USD)
По эквити:
71.53% (81.39 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|36
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|2.2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|4.2K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +833.60 USD
Худший трейд: -74 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +347.29 USD
Макс. убыток в серии: -136.89 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
EquitiGroup-Live 2
|0.00 × 16
|
XMGlobal-Real 15
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
MYFXMarkets-US09-Live
|0.00 × 1
|
BDSwissSC-Real01
|0.00 × 5
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
FXOpenUK-Real1
|0.00 × 2
|
LandFX-Live
|0.00 × 1
|
Eightcap-Real
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
Exness-Real30
|0.00 × 1
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
ValburyCapitalLtd-US01-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 2
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 2
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.00 × 4
|
GMI-Live12
|0.00 × 6
|
AltairInc-Live
|0.00 × 1
|
AlgoGlobal-Real
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 22
|0.00 × 1
|
NgelPartners-Live
|0.00 × 1
|
Lucrorfx-Live
|0.00 × 5
|
Exness-Real14
|0.00 × 1
еще 492...
Hello Investors, Welcome to Peach Wealth Walker - Exness Channel. We specialize in AI-powered copy trading strategies.
🌟 Mission & Vision: To help investors grow wealth through smart automation.
📌 Objective Strategy: The 200K Project – Targeting $200,000 profit in 2 years
🔍 Track Record (Verified)
📊 Copy Now on Exness
📣 Website : https://peachwealthwalker.netlify.app
📊 Telegram : https://t.me/PWW_Exness
⚠️ Disclaimer: Please acknowledge the risks before investing. Past performance does not guarantee future results.
