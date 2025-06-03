СигналыРазделы
Sarun Seepomkun

The 200k Project Exness

Sarun Seepomkun
0 отзывов
Надежность
14 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 93%
Exness-Real
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
36
Прибыльных трейдов:
28 (77.77%)
Убыточных трейдов:
8 (22.22%)
Лучший трейд:
833.60 USD
Худший трейд:
-74.10 USD
Общая прибыль:
2 587.49 USD (6 153 pips)
Общий убыток:
-385.21 USD (1 925 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (347.29 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 021.95 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.38
Торговая активность:
50.09%
Макс. загрузка депозита:
444.22%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
16.09
Длинных трейдов:
0 (0.00%)
Коротких трейдов:
36 (100.00%)
Профит фактор:
6.72
Мат. ожидание:
61.17 USD
Средняя прибыль:
92.41 USD
Средний убыток:
-48.15 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-136.89 USD)
Макс. убыток в серии:
-136.89 USD (2)
Прирост в месяц:
5.45%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
22.99 USD
Максимальная:
136.89 USD (4.88%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.88% (136.89 USD)
По эквити:
71.53% (81.39 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 36
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 2.2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 4.2K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +833.60 USD
Худший трейд: -74 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +347.29 USD
Макс. убыток в серии: -136.89 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

EquitiGroup-Live 2
0.00 × 16
XMGlobal-Real 15
0.00 × 3
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
MYFXMarkets-US09-Live
0.00 × 1
BDSwissSC-Real01
0.00 × 5
JFD-Live02
0.00 × 1
FOXMarkets-Live
0.00 × 1
Pepperstone-01
0.00 × 1
FXOpenUK-Real1
0.00 × 2
LandFX-Live
0.00 × 1
Eightcap-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
Exness-Real30
0.00 × 1
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
ValburyCapitalLtd-US01-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 2
Axi-US02-Live
0.00 × 2
TradersGlobalGroup-Live 2
0.00 × 4
GMI-Live12
0.00 × 6
AltairInc-Live
0.00 × 1
AlgoGlobal-Real
0.00 × 1
XMGlobal-Real 22
0.00 × 1
NgelPartners-Live
0.00 × 1
Lucrorfx-Live
0.00 × 5
Exness-Real14
0.00 × 1
еще 492...
Hello Investors, Welcome to Peach Wealth Walker - Exness Channel.  We specialize in AI-powered copy trading strategies.

🌟 Mission & Vision: To help investors grow wealth through smart automation.

📌 Objective Strategy: The 200K Project – Targeting $200,000 profit in 2 years

🔍 Track Record (Verified)
Myfxbook Portfolio : 

📊 Copy Now on Exness


📊 Telegram : https://t.me/PWW_Exness

⚠️ Disclaimer: Please acknowledge the risks before investing. Past performance does not guarantee future results.
Нет отзывов
2026.01.13 16:30
No swaps are charged
2026.01.13 16:30
No swaps are charged
2026.01.13 16:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.13 16:30
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2026.01.13 15:30
No swaps are charged
2026.01.13 15:30
No swaps are charged
2026.01.13 15:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.13 15:30
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.12.08 15:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 01:14
No swaps are charged on the signal account
2025.12.02 07:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.27 07:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.16 23:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.16 22:18
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 15:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 12:22
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 10:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 08:11
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
The 200k Project Exness
49 USD в месяц
93%
0
0
USD
4.5K
USD
14
100%
36
77%
50%
6.71
61.17
USD
72%
1:200
Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.