- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
36
Gewinntrades:
28 (77.77%)
Verlusttrades:
8 (22.22%)
Bester Trade:
833.60 USD
Schlechtester Trade:
-74.10 USD
Bruttoprofit:
2 587.49 USD (6 153 pips)
Bruttoverlust:
-385.21 USD (1 925 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
10 (347.29 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 021.95 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.38
Trading-Aktivität:
50.09%
Max deposit load:
444.22%
Letzter Trade:
15 Stunden
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
4 Tage
Erholungsfaktor:
16.09
Long-Positionen:
0 (0.00%)
Short-Positionen:
36 (100.00%)
Profit-Faktor:
6.72
Mathematische Gewinnerwartung:
61.17 USD
Durchschnittlicher Profit:
92.41 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-48.15 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-136.89 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-136.89 USD (2)
Wachstum pro Monat :
5.45%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
22.99 USD
Maximaler:
136.89 USD (4.88%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
4.88% (136.89 USD)
Kapital:
71.53% (81.39 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURUSD
|36
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|2.2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|4.2K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +833.60 USD
Schlechtester Trade: -74 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +347.29 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -136.89 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
EquitiGroup-Live 2
|0.00 × 16
|
XMGlobal-Real 15
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
MYFXMarkets-US09-Live
|0.00 × 1
|
BDSwissSC-Real01
|0.00 × 5
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
FXOpenUK-Real1
|0.00 × 2
|
LandFX-Live
|0.00 × 1
|
Eightcap-Real
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
Exness-Real30
|0.00 × 1
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
ValburyCapitalLtd-US01-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 2
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 2
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.00 × 4
|
GMI-Live12
|0.00 × 6
|
AltairInc-Live
|0.00 × 1
|
AlgoGlobal-Real
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 22
|0.00 × 1
|
NgelPartners-Live
|0.00 × 1
|
Lucrorfx-Live
|0.00 × 5
|
Exness-Real14
|0.00 × 1
noch 492 ...Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Hello Investors, Welcome to Peach Wealth Walker - Exness Channel. We specialize in AI-powered copy trading strategies.
🌟 Mission & Vision: To help investors grow wealth through smart automation.
📌 Objective Strategy: The 200K Project – Targeting $200,000 profit in 2 years
🔍 Track Record (Verified)
📊 Copy Now on Exness
📣 Website : https://peachwealthwalker.netlify.app
📊 Telegram : https://t.me/PWW_Exness
⚠️ Disclaimer: Please acknowledge the risks before investing. Past performance does not guarantee future results.
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
49 USD pro Monat
93%
0
0
USD
USD
4.5K
USD
USD
14
100%
36
77%
50%
6.71
61.17
USD
USD
72%
1:200