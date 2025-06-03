SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / The 200k Project Exness
Sarun Seepomkun

The 200k Project Exness

Sarun Seepomkun
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
14 Wochen
0 / 0 USD
Für 49 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 93%
Exness-Real
1:200
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
36
Gewinntrades:
28 (77.77%)
Verlusttrades:
8 (22.22%)
Bester Trade:
833.60 USD
Schlechtester Trade:
-74.10 USD
Bruttoprofit:
2 587.49 USD (6 153 pips)
Bruttoverlust:
-385.21 USD (1 925 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
10 (347.29 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 021.95 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.38
Trading-Aktivität:
50.09%
Max deposit load:
444.22%
Letzter Trade:
15 Stunden
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
4 Tage
Erholungsfaktor:
16.09
Long-Positionen:
0 (0.00%)
Short-Positionen:
36 (100.00%)
Profit-Faktor:
6.72
Mathematische Gewinnerwartung:
61.17 USD
Durchschnittlicher Profit:
92.41 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-48.15 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-136.89 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-136.89 USD (2)
Wachstum pro Monat :
5.45%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
22.99 USD
Maximaler:
136.89 USD (4.88%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
4.88% (136.89 USD)
Kapital:
71.53% (81.39 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD 36
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD 2.2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD 4.2K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +833.60 USD
Schlechtester Trade: -74 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +347.29 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -136.89 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

EquitiGroup-Live 2
0.00 × 16
XMGlobal-Real 15
0.00 × 3
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
MYFXMarkets-US09-Live
0.00 × 1
BDSwissSC-Real01
0.00 × 5
JFD-Live02
0.00 × 1
FOXMarkets-Live
0.00 × 1
Pepperstone-01
0.00 × 1
FXOpenUK-Real1
0.00 × 2
LandFX-Live
0.00 × 1
Eightcap-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
Exness-Real30
0.00 × 1
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
ValburyCapitalLtd-US01-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 2
Axi-US02-Live
0.00 × 2
TradersGlobalGroup-Live 2
0.00 × 4
GMI-Live12
0.00 × 6
AltairInc-Live
0.00 × 1
AlgoGlobal-Real
0.00 × 1
XMGlobal-Real 22
0.00 × 1
NgelPartners-Live
0.00 × 1
Lucrorfx-Live
0.00 × 5
Exness-Real14
0.00 × 1
noch 492 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Hello Investors, Welcome to Peach Wealth Walker - Exness Channel.  We specialize in AI-powered copy trading strategies.

🌟 Mission & Vision: To help investors grow wealth through smart automation.

📌 Objective Strategy: The 200K Project – Targeting $200,000 profit in 2 years

🔍 Track Record (Verified)
Myfxbook Portfolio : 

📊 Copy Now on Exness


📊 Telegram : https://t.me/PWW_Exness

⚠️ Disclaimer: Please acknowledge the risks before investing. Past performance does not guarantee future results.
Keine Bewertungen
2026.01.13 16:30
No swaps are charged
2026.01.13 16:30
No swaps are charged
2026.01.13 16:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.13 16:30
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2026.01.13 15:30
No swaps are charged
2026.01.13 15:30
No swaps are charged
2026.01.13 15:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.13 15:30
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.12.08 15:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 01:14
No swaps are charged on the signal account
2025.12.02 07:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.27 07:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.16 23:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.16 22:18
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 15:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 12:22
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 10:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 08:11
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
The 200k Project Exness
49 USD pro Monat
93%
0
0
USD
4.5K
USD
14
100%
36
77%
50%
6.71
61.17
USD
72%
1:200
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.