Sinais / MetaTrader 4 / The 200k Project Exness
Sarun Seepomkun

The 200k Project Exness

Sarun Seepomkun
0 comentários
Confiabilidade
14 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 49 USD por mês
crescimento desde 2025 93%
Exness-Real
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
36
Negociações com lucro:
28 (77.77%)
Negociações com perda:
8 (22.22%)
Melhor negociação:
833.60 USD
Pior negociação:
-74.10 USD
Lucro bruto:
2 587.49 USD (6 153 pips)
Perda bruta:
-385.21 USD (1 925 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (347.29 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 021.95 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.38
Atividade de negociação:
50.09%
Depósito máximo carregado:
444.22%
Último negócio:
14 horas atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
4 dias
Fator de recuperação:
16.09
Negociações longas:
0 (0.00%)
Negociações curtas:
36 (100.00%)
Fator de lucro:
6.72
Valor esperado:
61.17 USD
Lucro médio:
92.41 USD
Perda média:
-48.15 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-136.89 USD)
Máxima perda consecutiva:
-136.89 USD (2)
Crescimento mensal:
5.45%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
22.99 USD
Máximo:
136.89 USD (4.88%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.88% (136.89 USD)
Pelo Capital Líquido:
71.53% (81.39 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 36
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD 2.2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD 4.2K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +833.60 USD
Pior negociação: -74 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +347.29 USD
Máxima perda consecutiva: -136.89 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

EquitiGroup-Live 2
0.00 × 16
XMGlobal-Real 15
0.00 × 3
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
MYFXMarkets-US09-Live
0.00 × 1
BDSwissSC-Real01
0.00 × 5
JFD-Live02
0.00 × 1
FOXMarkets-Live
0.00 × 1
Pepperstone-01
0.00 × 1
FXOpenUK-Real1
0.00 × 2
LandFX-Live
0.00 × 1
Eightcap-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
Exness-Real30
0.00 × 1
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
ValburyCapitalLtd-US01-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 2
Axi-US02-Live
0.00 × 2
TradersGlobalGroup-Live 2
0.00 × 4
GMI-Live12
0.00 × 6
AltairInc-Live
0.00 × 1
AlgoGlobal-Real
0.00 × 1
XMGlobal-Real 22
0.00 × 1
NgelPartners-Live
0.00 × 1
Lucrorfx-Live
0.00 × 5
Exness-Real14
0.00 × 1
492 mais ...
Hello Investors, Welcome to Peach Wealth Walker - Exness Channel.  We specialize in AI-powered copy trading strategies.

🌟 Mission & Vision: To help investors grow wealth through smart automation.

📌 Objective Strategy: The 200K Project – Targeting $200,000 profit in 2 years

🔍 Track Record (Verified)
Myfxbook Portfolio : 

📊 Copy Now on Exness


📊 Telegram : https://t.me/PWW_Exness

⚠️ Disclaimer: Please acknowledge the risks before investing. Past performance does not guarantee future results.
Sem comentários
2026.01.13 16:30
No swaps are charged
2026.01.13 16:30
No swaps are charged
2026.01.13 16:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.13 16:30
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2026.01.13 15:30
No swaps are charged
2026.01.13 15:30
No swaps are charged
2026.01.13 15:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.13 15:30
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.12.08 15:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 01:14
No swaps are charged on the signal account
2025.12.02 07:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.27 07:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.16 23:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.16 22:18
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 15:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 12:22
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 10:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 08:11
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.