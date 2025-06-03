- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
36
Negociações com lucro:
28 (77.77%)
Negociações com perda:
8 (22.22%)
Melhor negociação:
833.60 USD
Pior negociação:
-74.10 USD
Lucro bruto:
2 587.49 USD (6 153 pips)
Perda bruta:
-385.21 USD (1 925 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (347.29 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 021.95 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.38
Atividade de negociação:
50.09%
Depósito máximo carregado:
444.22%
Último negócio:
14 horas atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
4 dias
Fator de recuperação:
16.09
Negociações longas:
0 (0.00%)
Negociações curtas:
36 (100.00%)
Fator de lucro:
6.72
Valor esperado:
61.17 USD
Lucro médio:
92.41 USD
Perda média:
-48.15 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-136.89 USD)
Máxima perda consecutiva:
-136.89 USD (2)
Crescimento mensal:
5.45%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
22.99 USD
Máximo:
136.89 USD (4.88%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.88% (136.89 USD)
Pelo Capital Líquido:
71.53% (81.39 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|36
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|2.2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|4.2K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +833.60 USD
Pior negociação: -74 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +347.29 USD
Máxima perda consecutiva: -136.89 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
EquitiGroup-Live 2
|0.00 × 16
|
XMGlobal-Real 15
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
MYFXMarkets-US09-Live
|0.00 × 1
|
BDSwissSC-Real01
|0.00 × 5
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
FXOpenUK-Real1
|0.00 × 2
|
LandFX-Live
|0.00 × 1
|
Eightcap-Real
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
Exness-Real30
|0.00 × 1
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
ValburyCapitalLtd-US01-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 2
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 2
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.00 × 4
|
GMI-Live12
|0.00 × 6
|
AltairInc-Live
|0.00 × 1
|
AlgoGlobal-Real
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 22
|0.00 × 1
|
NgelPartners-Live
|0.00 × 1
|
Lucrorfx-Live
|0.00 × 5
|
Exness-Real14
|0.00 × 1
Hello Investors, Welcome to Peach Wealth Walker - Exness Channel. We specialize in AI-powered copy trading strategies.
🌟 Mission & Vision: To help investors grow wealth through smart automation.
📌 Objective Strategy: The 200K Project – Targeting $200,000 profit in 2 years
🔍 Track Record (Verified)
📊 Copy Now on Exness
📣 Website : https://peachwealthwalker.netlify.app
📊 Telegram : https://t.me/PWW_Exness
⚠️ Disclaimer: Please acknowledge the risks before investing. Past performance does not guarantee future results.
