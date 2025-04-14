SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Fxpipsgainer02
Mohammad Zahirul Islam

Fxpipsgainer02

Mohammad Zahirul Islam
0 inceleme
Güvenilirlik
46 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 60%
XMGlobal-Real 44
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 049
Kârla kapanan işlemler:
719 (68.54%)
Zararla kapanan işlemler:
330 (31.46%)
En iyi işlem:
25.20 USD
En kötü işlem:
-48.27 USD
Brüt kâr:
3 429.52 USD (3 245 149 pips)
Brüt zarar:
-2 842.70 USD (2 808 034 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (65.80 USD)
Maksimum ardışık kâr:
68.44 USD (3)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
6.89%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
21
Ort. tutma süresi:
10 gün
Düzelme faktörü:
5.60
Alış işlemleri:
735 (70.07%)
Satış işlemleri:
314 (29.93%)
Kâr faktörü:
1.21
Beklenen getiri:
0.56 USD
Ortalama kâr:
4.77 USD
Ortalama zarar:
-8.61 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-26.20 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-48.27 USD (1)
Aylık büyüme:
2.63%
Yıllık tahmin:
31.86%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.73 USD
Maksimum:
104.87 USD (7.52%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.00% (104.87 USD)
Varlığa göre:
34.20% (495.76 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLDmicro 1049
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLDmicro 587
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLDmicro 437K
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +25.20 USD
En kötü işlem: -48 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +65.80 USD
Maksimum ardışık zarar: -26.20 USD

