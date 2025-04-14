SinaisSeções
Mohammad Zahirul Islam

Fxpipsgainer02

Mohammad Zahirul Islam
0 comentários
Confiabilidade
59 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2024 115%
XMGlobal-Real 44
1:100
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 502
Negociações com lucro:
1 035 (68.90%)
Negociações com perda:
467 (31.09%)
Melhor negociação:
26.86 USD
Pior negociação:
-53.90 USD
Lucro bruto:
5 198.49 USD (4 423 387 pips)
Perda bruta:
-4 096.08 USD (3 831 571 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
17 (65.80 USD)
Máximo lucro consecutivo:
104.33 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
7.63%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
50
Tempo médio de espera:
9 dias
Fator de recuperação:
5.44
Negociações longas:
1 120 (74.57%)
Negociações curtas:
382 (25.43%)
Fator de lucro:
1.27
Valor esperado:
0.73 USD
Lucro médio:
5.02 USD
Perda média:
-8.77 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-26.20 USD)
Máxima perda consecutiva:
-53.90 USD (1)
Crescimento mensal:
6.92%
Previsão anual:
84.00%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1.73 USD
Máximo:
202.64 USD (12.38%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
13.04% (202.64 USD)
Pelo Capital Líquido:
34.20% (495.76 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GOLDmicro 1501
EURDKKmicro 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GOLDmicro 1.1K
EURDKKmicro -1
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GOLDmicro 592K
EURDKKmicro -433
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +26.86 USD
Pior negociação: -54 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +65.80 USD
Máxima perda consecutiva: -26.20 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 44" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

2025.12.12 08:08
No swaps are charged
2025.12.12 08:08
No swaps are charged
2025.11.10 03:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.05 01:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 11:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.30 04:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 02:19
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 23:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 21:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 14:29
No swaps are charged on the signal account
2025.10.23 18:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.17 13:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.30 10:12
No swaps are charged
2025.09.30 10:12
No swaps are charged
2025.08.27 16:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.25 04:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.22 14:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 19:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 17:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.18 03:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Fxpipsgainer02
30 USD por mês
115%
0
0
USD
2K
USD
59
99%
1 502
68%
100%
1.26
0.73
USD
34%
1:100
