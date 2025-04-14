- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 502
Negociações com lucro:
1 035 (68.90%)
Negociações com perda:
467 (31.09%)
Melhor negociação:
26.86 USD
Pior negociação:
-53.90 USD
Lucro bruto:
5 198.49 USD (4 423 387 pips)
Perda bruta:
-4 096.08 USD (3 831 571 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
17 (65.80 USD)
Máximo lucro consecutivo:
104.33 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
7.63%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
50
Tempo médio de espera:
9 dias
Fator de recuperação:
5.44
Negociações longas:
1 120 (74.57%)
Negociações curtas:
382 (25.43%)
Fator de lucro:
1.27
Valor esperado:
0.73 USD
Lucro médio:
5.02 USD
Perda média:
-8.77 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-26.20 USD)
Máxima perda consecutiva:
-53.90 USD (1)
Crescimento mensal:
6.92%
Previsão anual:
84.00%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1.73 USD
Máximo:
202.64 USD (12.38%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
13.04% (202.64 USD)
Pelo Capital Líquido:
34.20% (495.76 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GOLDmicro
|1501
|EURDKKmicro
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GOLDmicro
|1.1K
|EURDKKmicro
|-1
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GOLDmicro
|592K
|EURDKKmicro
|-433
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +26.86 USD
Pior negociação: -54 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +65.80 USD
Máxima perda consecutiva: -26.20 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 44" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
115%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
59
99%
1 502
68%
100%
1.26
0.73
USD
USD
34%
1:100