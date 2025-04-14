SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Fxpipsgainer02
Mohammad Zahirul Islam

Fxpipsgainer02

Mohammad Zahirul Islam
0 recensioni
Affidabilità
46 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 60%
XMGlobal-Real 44
1:100
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 049
Profit Trade:
719 (68.54%)
Loss Trade:
330 (31.46%)
Best Trade:
25.20 USD
Worst Trade:
-48.27 USD
Profitto lordo:
3 429.52 USD (3 245 149 pips)
Perdita lorda:
-2 842.70 USD (2 808 034 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (65.80 USD)
Massimo profitto consecutivo:
68.44 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
6.89%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
10 giorni
Fattore di recupero:
5.60
Long Trade:
735 (70.07%)
Short Trade:
314 (29.93%)
Fattore di profitto:
1.21
Profitto previsto:
0.56 USD
Profitto medio:
4.77 USD
Perdita media:
-8.61 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-26.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-48.27 USD (1)
Crescita mensile:
2.63%
Previsione annuale:
31.86%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.73 USD
Massimale:
104.87 USD (7.52%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.00% (104.87 USD)
Per equità:
34.20% (495.76 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLDmicro 1049
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLDmicro 587
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLDmicro 437K
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +25.20 USD
Worst Trade: -48 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +65.80 USD
Massima perdita consecutiva: -26.20 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 44" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.08.27 16:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.25 04:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.22 14:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 19:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 17:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.18 03:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.15 08:58
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.15 07:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.14 14:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.14 09:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.14 08:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.13 01:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.12 15:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.12 13:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.12 12:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.11 23:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.11 18:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.11 17:23
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.05 12:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.05 10:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
