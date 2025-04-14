- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 502
利益トレード:
1 035 (68.90%)
損失トレード:
467 (31.09%)
ベストトレード:
26.86 USD
最悪のトレード:
-53.90 USD
総利益:
5 198.49 USD (4 423 387 pips)
総損失:
-4 096.08 USD (3 831 571 pips)
最大連続の勝ち:
17 (65.80 USD)
最大連続利益:
104.33 USD (8)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
7.63%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
50
平均保有時間:
9 日
リカバリーファクター:
5.44
長いトレード:
1 120 (74.57%)
短いトレード:
382 (25.43%)
プロフィットファクター:
1.27
期待されたペイオフ:
0.73 USD
平均利益:
5.02 USD
平均損失:
-8.77 USD
最大連続の負け:
3 (-26.20 USD)
最大連続損失:
-53.90 USD (1)
月間成長:
6.85%
年間予想:
84.00%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
1.73 USD
最大の:
202.64 USD (12.38%)
比較ドローダウン:
残高による:
13.04% (202.64 USD)
エクイティによる:
34.20% (495.76 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GOLDmicro
|1501
|EURDKKmicro
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GOLDmicro
|1.1K
|EURDKKmicro
|-1
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GOLDmicro
|592K
|EURDKKmicro
|-433
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +26.86 USD
最悪のトレード: -54 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +65.80 USD
最大連続損失: -26.20 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-Real 44"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
