- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 496
盈利交易:
1 031 (68.91%)
亏损交易:
465 (31.08%)
最好交易:
26.86 USD
最差交易:
-53.90 USD
毛利:
5 182.56 USD (4 413 433 pips)
毛利亏损:
-4 082.91 USD (3 820 599 pips)
最大连续赢利:
17 (65.80 USD)
最大连续盈利:
104.33 USD (8)
夏普比率:
0.08
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
7.63%
最近交易:
7 几分钟前
每周交易:
50
平均持有时间:
9 天
采收率:
5.43
长期交易:
1 116 (74.60%)
短期交易:
380 (25.40%)
利润因子:
1.27
预期回报:
0.74 USD
平均利润:
5.03 USD
平均损失:
-8.78 USD
最大连续失误:
3 (-26.20 USD)
最大连续亏损:
-53.90 USD (1)
每月增长:
5.07%
年度预测:
61.46%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
1.73 USD
最大值:
202.64 USD (12.38%)
相对跌幅:
结余:
13.04% (202.64 USD)
净值:
34.20% (495.76 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GOLDmicro
|1495
|EURDKKmicro
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GOLDmicro
|1.1K
|EURDKKmicro
|-1
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GOLDmicro
|593K
|EURDKKmicro
|-433
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +26.86 USD
最差交易: -54 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +65.80 USD
最大连续亏损: -26.20 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-Real 44 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
