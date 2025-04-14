- Прирост
Всего трейдов:
1 496
Прибыльных трейдов:
1 031 (68.91%)
Убыточных трейдов:
465 (31.08%)
Лучший трейд:
26.86 USD
Худший трейд:
-53.90 USD
Общая прибыль:
5 182.56 USD (4 413 433 pips)
Общий убыток:
-4 082.91 USD (3 820 599 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (65.80 USD)
Макс. прибыль в серии:
104.33 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
7.63%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
52
Ср. время удержания:
9 дней
Фактор восстановления:
5.43
Длинных трейдов:
1 116 (74.60%)
Коротких трейдов:
380 (25.40%)
Профит фактор:
1.27
Мат. ожидание:
0.74 USD
Средняя прибыль:
5.03 USD
Средний убыток:
-8.78 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-26.20 USD)
Макс. убыток в серии:
-53.90 USD (1)
Прирост в месяц:
5.07%
Годовой прогноз:
61.46%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.73 USD
Максимальная:
202.64 USD (12.38%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.04% (202.64 USD)
По эквити:
34.20% (495.76 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLDmicro
|1495
|EURDKKmicro
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLDmicro
|1.1K
|EURDKKmicro
|-1
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLDmicro
|593K
|EURDKKmicro
|-433
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +26.86 USD
Худший трейд: -54 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +65.80 USD
Макс. убыток в серии: -26.20 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 44" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
115%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
59
99%
1 496
68%
100%
1.26
0.74
USD
USD
34%
1:100