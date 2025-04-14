СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Fxpipsgainer02
Mohammad Zahirul Islam

Fxpipsgainer02

Mohammad Zahirul Islam
0 отзывов
Надежность
59 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 115%
XMGlobal-Real 44
1:100
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 496
Прибыльных трейдов:
1 031 (68.91%)
Убыточных трейдов:
465 (31.08%)
Лучший трейд:
26.86 USD
Худший трейд:
-53.90 USD
Общая прибыль:
5 182.56 USD (4 413 433 pips)
Общий убыток:
-4 082.91 USD (3 820 599 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (65.80 USD)
Макс. прибыль в серии:
104.33 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
7.63%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
52
Ср. время удержания:
9 дней
Фактор восстановления:
5.43
Длинных трейдов:
1 116 (74.60%)
Коротких трейдов:
380 (25.40%)
Профит фактор:
1.27
Мат. ожидание:
0.74 USD
Средняя прибыль:
5.03 USD
Средний убыток:
-8.78 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-26.20 USD)
Макс. убыток в серии:
-53.90 USD (1)
Прирост в месяц:
5.07%
Годовой прогноз:
61.46%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.73 USD
Максимальная:
202.64 USD (12.38%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.04% (202.64 USD)
По эквити:
34.20% (495.76 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GOLDmicro 1495
EURDKKmicro 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GOLDmicro 1.1K
EURDKKmicro -1
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GOLDmicro 593K
EURDKKmicro -433
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +26.86 USD
Худший трейд: -54 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +65.80 USD
Макс. убыток в серии: -26.20 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 44" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.12 08:08
No swaps are charged
2025.12.12 08:08
No swaps are charged
2025.11.10 03:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.05 01:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 11:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.30 04:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 02:19
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 23:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 21:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 14:29
No swaps are charged on the signal account
2025.10.23 18:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.17 13:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.30 10:12
No swaps are charged
2025.09.30 10:12
No swaps are charged
2025.08.27 16:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.25 04:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.22 14:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 19:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 17:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.18 03:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Fxpipsgainer02
30 USD в месяц
115%
0
0
USD
2K
USD
59
99%
1 496
68%
100%
1.26
0.74
USD
34%
1:100
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.