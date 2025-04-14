SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Fxpipsgainer02
Mohammad Zahirul Islam

Fxpipsgainer02

Mohammad Zahirul Islam
0 avis
Fiabilité
46 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 60%
XMGlobal-Real 44
1:100
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 049
Bénéfice trades:
719 (68.54%)
Perte trades:
330 (31.46%)
Meilleure transaction:
25.20 USD
Pire transaction:
-48.27 USD
Bénéfice brut:
3 429.52 USD (3 245 149 pips)
Perte brute:
-2 842.70 USD (2 808 034 pips)
Gains consécutifs maximales:
17 (65.80 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
68.44 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
6.89%
Dernier trade:
23 il y a des heures
Trades par semaine:
20
Temps de détention moyen:
10 jours
Facteur de récupération:
5.60
Longs trades:
735 (70.07%)
Courts trades:
314 (29.93%)
Facteur de profit:
1.21
Rendement attendu:
0.56 USD
Bénéfice moyen:
4.77 USD
Perte moyenne:
-8.61 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-26.20 USD)
Perte consécutive maximale:
-48.27 USD (1)
Croissance mensuelle:
3.17%
Prévision annuelle:
41.72%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1.73 USD
Maximal:
104.87 USD (7.52%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
8.00% (104.87 USD)
Par fonds propres:
34.20% (495.76 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GOLDmicro 1049
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GOLDmicro 587
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GOLDmicro 437K
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +25.20 USD
Pire transaction: -48 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +65.80 USD
Perte consécutive maximale: -26.20 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-Real 44" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.08.27 16:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.25 04:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.22 14:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 19:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 17:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.18 03:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.15 08:58
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.15 07:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.14 14:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.14 09:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.14 08:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.13 01:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.12 15:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.12 13:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.12 12:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.11 23:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.11 18:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.11 17:23
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.05 12:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.05 10:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Fxpipsgainer02
30 USD par mois
60%
0
0
USD
1.5K
USD
46
100%
1 049
68%
100%
1.20
0.56
USD
34%
1:100
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.