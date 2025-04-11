SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Fxpipsgainer01
Mohammad Zahirul Islam

Fxpipsgainer01

Mohammad Zahirul Islam
0 inceleme
Güvenilirlik
49 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 77%
XMGlobal-Real 36
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 149
Kârla kapanan işlemler:
797 (69.36%)
Zararla kapanan işlemler:
352 (30.64%)
En iyi işlem:
14.86 USD
En kötü işlem:
-27.75 USD
Brüt kâr:
2 737.53 USD (2 573 885 pips)
Brüt zarar:
-2 058.04 USD (2 041 783 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
32 (99.32 USD)
Maksimum ardışık kâr:
99.32 USD (32)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
2.84%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
38
Ort. tutma süresi:
6 gün
Düzelme faktörü:
5.98
Alış işlemleri:
706 (61.44%)
Satış işlemleri:
443 (38.56%)
Kâr faktörü:
1.33
Beklenen getiri:
0.59 USD
Ortalama kâr:
3.43 USD
Ortalama zarar:
-5.85 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-11.58 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-50.35 USD (2)
Aylık büyüme:
13.73%
Yıllık tahmin:
163.54%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.80 USD
Maksimum:
113.55 USD (9.78%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.78% (113.55 USD)
Varlığa göre:
21.28% (317.44 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLDmicro 1149
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLDmicro 679
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLDmicro 532K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +14.86 USD
En kötü işlem: -28 USD
Maksimum ardışık kazanç: 32
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +99.32 USD
Maksimum ardışık zarar: -11.58 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 36" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.07.15 19:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.13 02:19
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.30 10:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.30 02:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.13 01:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.13 01:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.11 01:30
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.22 11:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.21 08:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.29 11:04
No swaps are charged on the signal account
2025.04.28 22:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.22 03:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.17 08:43
No swaps are charged
2025.04.17 08:43
No swaps are charged
2025.04.11 03:53
No swaps are charged on the signal account
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Fxpipsgainer01
Ayda 30 USD
77%
0
0
USD
836
USD
49
99%
1 149
69%
100%
1.33
0.59
USD
21%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.