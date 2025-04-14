- 자본
- 축소
트레이드:
1 532
이익 거래:
1 056 (68.92%)
손실 거래:
476 (31.07%)
최고의 거래:
26.86 USD
최악의 거래:
-53.90 USD
총 수익:
5 333.99 USD (4 510 478 pips)
총 손실:
-4 205.77 USD (3 913 573 pips)
연속 최대 이익:
17 (65.80 USD)
연속 최대 이익:
104.33 USD (8)
샤프 비율:
0.08
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
7.63%
최근 거래:
16 시간 전
주별 거래 수:
23
평균 유지 시간:
9 일
회복 요인:
5.57
롱(주식매수):
1 142 (74.54%)
숏(주식차입매도):
390 (25.46%)
수익 요인:
1.27
기대수익:
0.74 USD
평균 이익:
5.05 USD
평균 손실:
-8.84 USD
연속 최대 손실:
3 (-26.20 USD)
연속 최대 손실:
-53.90 USD (1)
월별 성장률:
7.42%
연간 예측:
90.08%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1.73 USD
최대한의:
202.64 USD (12.38%)
상대적 삭감:
잔고별:
13.04% (202.64 USD)
자본금별:
34.20% (495.76 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GOLDmicro
|1531
|EURDKKmicro
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GOLDmicro
|1.1K
|EURDKKmicro
|-1
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GOLDmicro
|597K
|EURDKKmicro
|-433
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +26.86 USD
최악의 거래: -54 USD
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +65.80 USD
연속 최대 손실: -26.20 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-Real 44"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
118%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
61
99%
1 532
68%
100%
1.26
0.74
USD
USD
34%
1:100