Mohammad Zahirul Islam

Fxpipsgainer02

Mohammad Zahirul Islam
0 comentarios
Fiabilidad
59 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2024 115%
XMGlobal-Real 44
1:100
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 502
Transacciones Rentables:
1 035 (68.90%)
Transacciones Irrentables:
467 (31.09%)
Mejor transacción:
26.86 USD
Peor transacción:
-53.90 USD
Beneficio Bruto:
5 198.49 USD (4 423 387 pips)
Pérdidas Brutas:
-4 096.08 USD (3 831 571 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
17 (65.80 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
104.33 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.08
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
7.63%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
50
Tiempo medio de espera:
9 días
Factor de Recuperación:
5.44
Transacciones Largas:
1 120 (74.57%)
Transacciones Cortas:
382 (25.43%)
Factor de Beneficio:
1.27
Beneficio Esperado:
0.73 USD
Beneficio medio:
5.02 USD
Pérdidas medias:
-8.77 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-26.20 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-53.90 USD (1)
Crecimiento al mes:
6.92%
Pronóstico anual:
84.00%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
1.73 USD
Máxima:
202.64 USD (12.38%)
Reducción relativa:
De balance:
13.04% (202.64 USD)
De fondos:
34.20% (495.76 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GOLDmicro 1501
EURDKKmicro 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GOLDmicro 1.1K
EURDKKmicro -1
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GOLDmicro 592K
EURDKKmicro -433
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +26.86 USD
Peor transacción: -54 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +65.80 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -26.20 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-Real 44" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2025.12.12 08:08
No swaps are charged
2025.12.12 08:08
No swaps are charged
2025.11.10 03:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.05 01:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 11:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.30 04:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 02:19
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 23:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 21:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 14:29
No swaps are charged on the signal account
2025.10.23 18:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.17 13:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.30 10:12
No swaps are charged
2025.09.30 10:12
No swaps are charged
2025.08.27 16:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.25 04:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.22 14:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 19:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 17:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.18 03:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
