SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Fxpipsgainer03
Mohammad Zahirul Islam

Fxpipsgainer03

Mohammad Zahirul Islam
0 inceleme
Güvenilirlik
17 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 49%
FBS-Real-10
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 445
Kârla kapanan işlemler:
1 444 (99.93%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (0.07%)
En iyi işlem:
2 742.08 USD
En kötü işlem:
-26.41 USD
Brüt kâr:
22 014.76 USD (481 645 pips)
Brüt zarar:
-26.41 USD
Maksimum ardışık kazanç:
1443 (21 783.39 USD)
Maksimum ardışık kâr:
21 783.39 USD (1443)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.84%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
308
Ort. tutma süresi:
19 saat
Düzelme faktörü:
832.58
Alış işlemleri:
1 445 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
833.58
Beklenen getiri:
15.22 USD
Ortalama kâr:
15.25 USD
Ortalama zarar:
-26.41 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-26.41 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-26.41 USD (1)
Aylık büyüme:
25.48%
Yıllık tahmin:
309.21%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
26.41 USD (0.06%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.06% (26.41 USD)
Varlığa göre:
8.71% (4 944.58 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 1441
archived 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 18K
archived 4.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 482K
archived 0
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2 742.08 USD
En kötü işlem: -26 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1443
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +21 783.39 USD
Maksimum ardışık zarar: -26.41 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live12
0.00 × 1
ICMarkets-Live08
0.00 × 46
FxPro.com-Real05
0.00 × 1
FBS-Real-4
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 7
Pepperstone-Edge04
0.00 × 4
Tickmill-Live02
0.00 × 4
UniverseWheel-Live
0.00 × 3
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 8
OneFinancialMarkets-US11-Live
0.11 × 35
ICMarketsSC-Live06
0.32 × 722
ICMarketsSC-Live26
0.35 × 913
XMGlobal-Real 35
0.63 × 32
FusionMarkets-Demo
0.83 × 6
Alpari-Trade
0.97 × 29
ICMarkets-Live19
1.41 × 444
FBS-Real-10
1.50 × 2
Pepperstone-Edge12
1.55 × 73
ICMarketsSC-Live22
2.36 × 411
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
2.40 × 5
23 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.09.01 10:42
No swaps are charged
2025.09.01 10:42
No swaps are charged
2025.09.01 03:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 11:18
No swaps are charged on the signal account
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Fxpipsgainer03
Ayda 30 USD
49%
0
0
USD
122K
USD
17
99%
1 445
99%
100%
833.57
15.22
USD
9%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.