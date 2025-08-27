- Büyüme
İşlemler:
1 445
Kârla kapanan işlemler:
1 444 (99.93%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (0.07%)
En iyi işlem:
2 742.08 USD
En kötü işlem:
-26.41 USD
Brüt kâr:
22 014.76 USD (481 645 pips)
Brüt zarar:
-26.41 USD
Maksimum ardışık kazanç:
1443 (21 783.39 USD)
Maksimum ardışık kâr:
21 783.39 USD (1443)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.84%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
308
Ort. tutma süresi:
19 saat
Düzelme faktörü:
832.58
Alış işlemleri:
1 445 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
833.58
Beklenen getiri:
15.22 USD
Ortalama kâr:
15.25 USD
Ortalama zarar:
-26.41 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-26.41 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-26.41 USD (1)
Aylık büyüme:
25.48%
Yıllık tahmin:
309.21%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
26.41 USD (0.06%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.06% (26.41 USD)
Varlığa göre:
8.71% (4 944.58 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1441
|archived
|4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|18K
|archived
|4.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|482K
|archived
|0
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2 742.08 USD
En kötü işlem: -26 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1443
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +21 783.39 USD
Maksimum ardışık zarar: -26.41 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 46
|
FxPro.com-Real05
|0.00 × 1
|
FBS-Real-4
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 4
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 3
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 8
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|0.11 × 35
|
ICMarketsSC-Live06
|0.32 × 722
|
ICMarketsSC-Live26
|0.35 × 913
|
XMGlobal-Real 35
|0.63 × 32
|
FusionMarkets-Demo
|0.83 × 6
|
Alpari-Trade
|0.97 × 29
|
ICMarkets-Live19
|1.41 × 444
|
FBS-Real-10
|1.50 × 2
|
Pepperstone-Edge12
|1.55 × 73
|
ICMarketsSC-Live22
|2.36 × 411
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|2.40 × 5
İnceleme yok
