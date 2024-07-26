SinyallerBölümler
Mohammad Zahirul Islam

Fxpipsgainer

Mohammad Zahirul Islam
0 inceleme
Güvenilirlik
65 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 139%
LiteFinanceVC-Live-09
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
4 503
Kârla kapanan işlemler:
3 209 (71.26%)
Zararla kapanan işlemler:
1 294 (28.74%)
En iyi işlem:
1 898.70 USD
En kötü işlem:
-4 733.65 USD
Brüt kâr:
707 158.70 USD (14 398 875 pips)
Brüt zarar:
-640 296.74 USD (12 945 304 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
58 (4 767.10 USD)
Maksimum ardışık kâr:
6 143.50 USD (8)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
3.61%
En son işlem:
7 dakika önce
Hafta başına işlemler:
350
Ort. tutma süresi:
10 gün
Düzelme faktörü:
0.66
Alış işlemleri:
3 011 (66.87%)
Satış işlemleri:
1 492 (33.13%)
Kâr faktörü:
1.10
Beklenen getiri:
14.85 USD
Ortalama kâr:
220.37 USD
Ortalama zarar:
-494.82 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-58 611.55 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-58 611.55 USD (13)
Aylık büyüme:
-24.33%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
14.48 USD
Maksimum:
101 935.65 USD (53.64%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
54.08% (101 935.65 USD)
Varlığa göre:
63.20% (83 030.55 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 4503
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 67K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 1.5M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 898.70 USD
En kötü işlem: -4 734 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +4 767.10 USD
Maksimum ardışık zarar: -58 611.55 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "LiteFinanceVC-Live-09" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FTMO-Server2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
1.50 × 10
RoboForex-ECN-3
2.00 × 1
İnceleme yok
2025.10.16 07:01
No swaps are charged
2025.10.16 07:01
No swaps are charged
2025.10.15 01:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 17:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.21 19:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.15 16:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:10 - 1:100
2025.04.29 10:11
No swaps are charged on the signal account
2025.04.29 04:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.25 13:25
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.23 03:26
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.04.23 01:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.22 23:03
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.04.22 11:41
No swaps are charged
2025.04.22 11:41
No swaps are charged
2025.04.16 05:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.11 15:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.10 10:30
No swaps are charged on the signal account
2025.03.28 08:29
No swaps are charged
2025.03.28 08:29
No swaps are charged
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Fxpipsgainer
Ayda 30 USD
139%
0
0
USD
121K
USD
65
99%
4 503
71%
100%
1.10
14.85
USD
63%
1:100
