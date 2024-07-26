- Büyüme
İşlemler:
4 503
Kârla kapanan işlemler:
3 209 (71.26%)
Zararla kapanan işlemler:
1 294 (28.74%)
En iyi işlem:
1 898.70 USD
En kötü işlem:
-4 733.65 USD
Brüt kâr:
707 158.70 USD (14 398 875 pips)
Brüt zarar:
-640 296.74 USD (12 945 304 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
58 (4 767.10 USD)
Maksimum ardışık kâr:
6 143.50 USD (8)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
3.61%
En son işlem:
7 dakika önce
Hafta başına işlemler:
350
Ort. tutma süresi:
10 gün
Düzelme faktörü:
0.66
Alış işlemleri:
3 011 (66.87%)
Satış işlemleri:
1 492 (33.13%)
Kâr faktörü:
1.10
Beklenen getiri:
14.85 USD
Ortalama kâr:
220.37 USD
Ortalama zarar:
-494.82 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-58 611.55 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-58 611.55 USD (13)
Aylık büyüme:
-24.33%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
14.48 USD
Maksimum:
101 935.65 USD (53.64%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
54.08% (101 935.65 USD)
Varlığa göre:
63.20% (83 030.55 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|4503
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|67K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|1.5M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 898.70 USD
En kötü işlem: -4 734 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +4 767.10 USD
Maksimum ardışık zarar: -58 611.55 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "LiteFinanceVC-Live-09" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
