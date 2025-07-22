FiyatlarBölümler
Dövizler / VIG
VIG: Vanguard Div Appreciation ETF

216.12 USD 0.47 (0.22%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

VIG fiyatı bugün 0.22% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 215.11 ve Yüksek fiyatı olarak 216.43 aralığında işlem gördü.

Vanguard Div Appreciation ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
215.11 216.43
Yıllık aralık
169.32 216.79
Önceki kapanış
215.65
Açılış
215.96
Satış
216.12
Alış
216.42
Düşük
215.11
Yüksek
216.43
Hacim
1.595 K
Günlük değişim
0.22%
Aylık değişim
3.26%
6 aylık değişim
11.76%
Yıllık değişim
9.26%
21 Eylül, Pazar