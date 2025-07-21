Devises / VIG
VIG: Vanguard Div Appreciation ETF
216.12 USD 0.47 (0.22%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de VIG a changé de 0.22% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 215.11 et à un maximum de 216.43.
Suivez la dynamique Vanguard Div Appreciation ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
215.11 216.43
Range Annuel
169.32 216.79
- Clôture Précédente
- 215.65
- Ouverture
- 215.96
- Bid
- 216.12
- Ask
- 216.42
- Plus Bas
- 215.11
- Plus Haut
- 216.43
- Volume
- 1.595 K
- Changement quotidien
- 0.22%
- Changement Mensuel
- 3.26%
- Changement à 6 Mois
- 11.76%
- Changement Annuel
- 9.26%
