Währungen / VIG
VIG: Vanguard Div Appreciation ETF
216.12 USD 0.47 (0.22%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von VIG hat sich für heute um 0.22% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 215.11 bis zu einem Hoch von 216.43 gehandelt.
Verfolgen Sie die Vanguard Div Appreciation ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
VIG News
Tagesspanne
215.11 216.43
Jahresspanne
169.32 216.79
- Vorheriger Schlusskurs
- 215.65
- Eröffnung
- 215.96
- Bid
- 216.12
- Ask
- 216.42
- Tief
- 215.11
- Hoch
- 216.43
- Volumen
- 1.595 K
- Tagesänderung
- 0.22%
- Monatsänderung
- 3.26%
- 6-Monatsänderung
- 11.76%
- Jahresänderung
- 9.26%
