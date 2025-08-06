KurseKategorien
VIG: Vanguard Div Appreciation ETF

216.12 USD 0.47 (0.22%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von VIG hat sich für heute um 0.22% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 215.11 bis zu einem Hoch von 216.43 gehandelt.

Verfolgen Sie die Vanguard Div Appreciation ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
215.11 216.43
Jahresspanne
169.32 216.79
Vorheriger Schlusskurs
215.65
Eröffnung
215.96
Bid
216.12
Ask
216.42
Tief
215.11
Hoch
216.43
Volumen
1.595 K
Tagesänderung
0.22%
Monatsänderung
3.26%
6-Monatsänderung
11.76%
Jahresänderung
9.26%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K