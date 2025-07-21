Moedas / VIG
VIG: Vanguard Div Appreciation ETF
215.65 USD 0.03 (0.01%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do VIG para hoje mudou para -0.01%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 215.36 e o mais alto foi 216.71.
Veja a dinâmica do par de moedas Vanguard Div Appreciation ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VIG Notícias
Faixa diária
215.36 216.71
Faixa anual
169.32 216.79
- Fechamento anterior
- 215.68
- Open
- 216.08
- Bid
- 215.65
- Ask
- 215.95
- Low
- 215.36
- High
- 216.71
- Volume
- 1.610 K
- Mudança diária
- -0.01%
- Mudança mensal
- 3.03%
- Mudança de 6 meses
- 11.52%
- Mudança anual
- 9.02%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh