Валюты / VIG
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
VIG: Vanguard Div Appreciation ETF
215.32 USD 0.33 (0.15%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс VIG за сегодня изменился на -0.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 215.01, а максимальная — 216.06.
Следите за динамикой Vanguard Div Appreciation ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости VIG
- Dividend Income: Lanny’s July 2025 Summary
- How I Would Invest $100,000 In Today’s Overpriced Market
- September Effect and ETFs: What Lies Ahead for Investors?
- Top 15 High-Growth Dividend Stocks For September 2025
- Dividend Income: Lanny’s June 2025 Summary
- How To Invest $100,000 In A Near-Perfect Strategy Portfolio
- Earnings call transcript: Vienna Insurance Group reports strong Q2 2025 growth
- Vienna Insurance Group H1 2025 slides: profit jumps 10.5%, combined ratio improves
- Undercovered Dozen: Precigen, ONEOK, Bitmine And More
- Market Storm Incoming: Why VIG Is Not A Good Dividend ETF Right Now (NYSEARCA:VIG)
- Vanguard Boldly Pushes Into A Nearly Taboo Area — Higher Fees
- SCHD: Get Ready For A Seasonal Correction In Growth (NYSEARCA:SCHD)
- Swiss knife maker considers production shift to ease U.S. tariffs
- COWZ: Deciding If Pacer's Popular Cash Cows ETF Is Right For You (BATS:COWZ)
- SCHD Vs. VIG, Which One Is Better For You? (NYSEARCA:SCHD)
- Barbell Portfolios For Fall Volatility
- The Zacks Analyst Blog Highlights VIG, SDY, VYM and RDVY
- 4 Dividend ETFs to Play for Steady Income
- DGRO: Dividend ETF For Investors Approaching Retirement (NYSEARCA:DGRO)
- In Phase Or Out Of Sync? Staying The Course In Dividend Growth
- QDEF: Dividend ETF With Little To Show (NYSEARCA:QDEF)
- Signs of Fatigue in Wall Street Rally? ETF Strategies to Follow
- How You Can Profit During the Worst Month of the Year
- VTV: Is Vanguard's $200B Value ETF Right For You? (NYSEARCA:VTV)
Дневной диапазон
215.01 216.06
Годовой диапазон
169.32 216.79
- Предыдущее закрытие
- 215.65
- Open
- 216.02
- Bid
- 215.32
- Ask
- 215.62
- Low
- 215.01
- High
- 216.06
- Объем
- 1.577 K
- Дневное изменение
- -0.15%
- Месячное изменение
- 2.88%
- 6-месячное изменение
- 11.35%
- Годовое изменение
- 8.85%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.