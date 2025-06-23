FiyatlarBölümler
PAX
PAX: Patria Investments Limited - Class A

15.43 USD 0.30 (1.98%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

PAX fiyatı bugün 1.98% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 15.12 ve Yüksek fiyatı olarak 15.54 aralığında işlem gördü.

Patria Investments Limited - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Günlük aralık
15.12 15.54
Yıllık aralık
9.43 15.54
Önceki kapanış
15.13
Açılış
15.12
Satış
15.43
Alış
15.73
Düşük
15.12
Yüksek
15.54
Hacim
452
Günlük değişim
1.98%
Aylık değişim
14.89%
6 aylık değişim
37.77%
Yıllık değişim
38.26%
23 Eylül, Salı
12:30
USD
Cari Hesap
Açıklanan
$​-251.312 B
Beklenti
$​-406.051 B
Önceki
$​-439.822 B
13:00
USD
Fed Başkanı Bowman'ın Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki
14:00
USD
Mevcut Konut Satışları
Açıklanan
Beklenti
4.04 M
Önceki
4.01 M
14:00
USD
Mevcut Konut Satışları (Aylık)
Açıklanan
Beklenti
-2.0%
Önceki
2.0%
16:35
USD
Fed Başkanı Powell Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki
17:00
USD
2 Yıllık Tahvil İhalesi
Açıklanan
Beklenti
Önceki
3.641%