Dövizler / PAX
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
PAX: Patria Investments Limited - Class A
15.43 USD 0.30 (1.98%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
PAX fiyatı bugün 1.98% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 15.12 ve Yüksek fiyatı olarak 15.54 aralığında işlem gördü.
Patria Investments Limited - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PAX haberleri
- Patria Investments hisseleri 15,4 dolar ile 52 haftalık zirveye ulaştı
- Patria Investments stock reaches 52-week high at 15.4 USD
- Patria Investments Limited (PAX) Discusses on PAX Talks III – Global Private Markets
- Patria Investments Limited (PAX) Annual General Meeting of Shareholders Call (Transcript)
- Patria Investments hisseleri 14,53 dolar ile 52 haftalık zirveye ulaştı
- Patria Investments stock hits 52-week high at $14.53
- 3 REITs That Pay Me $2,000 Each Month
- 3 REITs To Buy Before Their Dividends Surge
- Earnings call transcript: Paxman Q2 2025 sees strong revenue growth
- Paxos Trust reaches $48.5 million settlement with New York related to Binance
- Patria (PAX) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Patria Investments Limited (PAX) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Patria Investments earnings missed by $0.04, revenue fell short of estimates
- Patria shares tumble as Q2 earnings miss analyst expectations
- Patria Investments (PAX) Lags Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Analysts Estimate TPG Inc. (TPG) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Are Investors Undervaluing Patria Investments Limited (PAX) Right Now?
- Patria Investments (PAX) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release
- HarborOne Bancorp (HONE) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- PAX or APO: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Wall Street Week Ahead
- My Biggest New Investment For H2 2025: Blue Owl Capital (NYSE:OWL)
- Undercovered Dozen: Nike, Star Bulk Carriers, Qualcomm And More
- David & Goliath - Blackstone And Patria (NYSE:BX)
Günlük aralık
15.12 15.54
Yıllık aralık
9.43 15.54
- Önceki kapanış
- 15.13
- Açılış
- 15.12
- Satış
- 15.43
- Alış
- 15.73
- Düşük
- 15.12
- Yüksek
- 15.54
- Hacim
- 452
- Günlük değişim
- 1.98%
- Aylık değişim
- 14.89%
- 6 aylık değişim
- 37.77%
- Yıllık değişim
- 38.26%
23 Eylül, Salı
12:30
USD
- Açıklanan
- $-251.312 B
- Beklenti
- $-406.051 B
- Önceki
- $-439.822 B
13:00
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
14:00
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 4.04 M
- Önceki
- 4.01 M
14:00
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- -2.0%
- Önceki
- 2.0%
16:35
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
17:00
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- 3.641%