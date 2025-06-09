Währungen / PAX
PAX: Patria Investments Limited - Class A
15.09 USD 0.16 (1.05%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PAX hat sich für heute um -1.05% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 15.07 bis zu einem Hoch von 15.28 gehandelt.
Verfolgen Sie die Patria Investments Limited - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PAX News
Tagesspanne
15.07 15.28
Jahresspanne
9.43 15.39
- Vorheriger Schlusskurs
- 15.25
- Eröffnung
- 15.24
- Bid
- 15.09
- Ask
- 15.39
- Tief
- 15.07
- Hoch
- 15.28
- Volumen
- 519
- Tagesänderung
- -1.05%
- Monatsänderung
- 12.36%
- 6-Monatsänderung
- 34.73%
- Jahresänderung
- 35.22%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K