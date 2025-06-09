Валюты / PAX
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
PAX: Patria Investments Limited - Class A
14.76 USD 0.07 (0.47%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PAX за сегодня изменился на -0.47%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.75, а максимальная — 14.93.
Следите за динамикой Patria Investments Limited - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости PAX
- Patria Investments Limited (PAX) Annual General Meeting of Shareholders Call (Transcript)
- Акции Patria Investments достигли 52-недельного максимума в $14,53
- Patria Investments stock hits 52-week high at $14.53
- 3 REITs That Pay Me $2,000 Each Month
- 3 REITs To Buy Before Their Dividends Surge
- Earnings call transcript: Paxman Q2 2025 sees strong revenue growth
- Paxos Trust reaches $48.5 million settlement with New York related to Binance
- Patria (PAX) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Patria Investments Limited (PAX) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Patria Investments earnings missed by $0.04, revenue fell short of estimates
- Patria shares tumble as Q2 earnings miss analyst expectations
- Patria Investments (PAX) Lags Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Analysts Estimate TPG Inc. (TPG) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Are Investors Undervaluing Patria Investments Limited (PAX) Right Now?
- Patria Investments (PAX) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release
- HarborOne Bancorp (HONE) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- PAX or APO: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Wall Street Week Ahead
- My Biggest New Investment For H2 2025: Blue Owl Capital (NYSE:OWL)
- Undercovered Dozen: Nike, Star Bulk Carriers, Qualcomm And More
- David & Goliath - Blackstone And Patria (NYSE:BX)
- Patria Investments stock hits 52-week high at 13.98 USD
- UnitedHealth (UNH) Eyes $1 Billion Exit From Latin America Amid Crisis Fallout
- Exclusive: UnitedHealth eyes $1 billion deal to exit Latin America as insurer refocuses on US, sources say
Дневной диапазон
14.75 14.93
Годовой диапазон
9.43 14.93
- Предыдущее закрытие
- 14.83
- Open
- 14.83
- Bid
- 14.76
- Ask
- 15.06
- Low
- 14.75
- High
- 14.93
- Объем
- 985
- Дневное изменение
- -0.47%
- Месячное изменение
- 9.90%
- 6-месячное изменение
- 31.79%
- Годовое изменение
- 32.26%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.