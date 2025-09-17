FiyatlarBölümler
Dövizler / NFLX
NFLX: Netflix Inc - Common Stock

1226.97 USD 19.19 (1.59%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

NFLX fiyatı bugün 1.59% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1208.20 ve Yüksek fiyatı olarak 1229.94 aralığında işlem gördü.

Netflix Inc - Common Stock hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
1208.20 1229.94
Yıllık aralık
685.57 1341.15
Önceki kapanış
1207.78
Açılış
1217.37
Satış
1226.97
Alış
1227.27
Düşük
1208.20
Yüksek
1229.94
Hacim
4.930 K
Günlük değişim
1.59%
Aylık değişim
2.53%
6 aylık değişim
32.29%
Yıllık değişim
72.34%
21 Eylül, Pazar