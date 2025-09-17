Dövizler / NFLX
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
NFLX: Netflix Inc - Common Stock
1226.97 USD 19.19 (1.59%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
NFLX fiyatı bugün 1.59% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1208.20 ve Yüksek fiyatı olarak 1229.94 aralığında işlem gördü.
Netflix Inc - Common Stock hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NFLX haberleri
- This Bearish Trade Might Work Best If Netflix Stock Is Fading
- Stock Market Today: Dow, S&P Aim For New Highs; Gold Stocks Shine (Live Coverage)
- 2 Stocks That Are Crushing the Market This Year But Have More Room to Run
- Warner Bros. Discovery (NASDAQ:WBD) May Have a New Suitor - TipRanks.com
- DraftKings (DKNG) Wins Analyst Praise despite Its Worst Single-Game Loss Ever - TipRanks.com
- How Nexstar became the tip of the spear in a free-speech fight over Jimmy Kimmel
- Broadcom and Oracle Just Catapulted the "Ten Titans" to 39% of the S&P 500. Here's What It Means for Your Investment Portfolio
- Price Hikes Lift Netflix in UCAN: Growth Opportunity or Pitfall?
- Investors Heavily Search Netflix, Inc. (NFLX): Here is What You Need to Know
- The Zacks Analyst Blog Highlights Netflix, Amazon, Disney and Apple
- Paris DVD rental store in last stand against streaming giants
- “Inevitable”: FX Chairman John Landgraf Speaks on the Warner Bros. Discovery (NASDAQ:WBD) Merger - TipRanks.com
- You Can Beat The Market - By Breaking Some Rules
- 3 Reasons to Avoid Netflix Stock Despite Its 28% Surge in 6 Months
- Origin Summit Announces Wave 3: Animation Powerhouse Maggie Kang to Join Programming Lineup
- Should You Invest $1,000 in Media Giant Paramount Right Now?
- Türkiye, "ahlaki değerleri" ihlal eden içerikler nedeniyle yayın devlerine ceza kesti
- Turkey fines streaming giants over content violating ’moral values’
- Netflix Stock Upgraded To Buy, Retakes Key Level
- Disney's Streaming Base Expands: Can Subscriber Growth Drive Gains?
- Why Netflix (NFLX) Stock Is Gaining Today?
- FUND: Value Strategy Has Underperformed Recently, But May Change
- General Mills, Nvidia ve FedEx açılış öncesi düşüyor; Netflix ve Baidu yükseliyor
- General Mills, Nvidia and FedEx fall premarket; Netflix and Baidu rise
Günlük aralık
1208.20 1229.94
Yıllık aralık
685.57 1341.15
- Önceki kapanış
- 1207.78
- Açılış
- 1217.37
- Satış
- 1226.97
- Alış
- 1227.27
- Düşük
- 1208.20
- Yüksek
- 1229.94
- Hacim
- 4.930 K
- Günlük değişim
- 1.59%
- Aylık değişim
- 2.53%
- 6 aylık değişim
- 32.29%
- Yıllık değişim
- 72.34%
21 Eylül, Pazar