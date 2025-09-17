통화 / NFLX
NFLX: Netflix Inc - Common Stock
1226.97 USD 19.19 (1.59%)
부문: 커뮤니케이션 서비스 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
NFLX 환율이 오늘 1.59%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 1208.20이고 고가는 1229.94이었습니다.
Netflix Inc - Common Stock 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
일일 변동 비율
1208.20 1229.94
년간 변동
685.57 1341.15
- 이전 종가
- 1207.78
- 시가
- 1217.37
- Bid
- 1226.97
- Ask
- 1227.27
- 저가
- 1208.20
- 고가
- 1229.94
- 볼륨
- 4.930 K
- 일일 변동
- 1.59%
- 월 변동
- 2.53%
- 6개월 변동
- 32.29%
- 년간 변동율
- 72.34%
