NFLX: Netflix Inc - Common Stock

1207.78 USD 20.72 (1.69%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von NFLX hat sich für heute um -1.69% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1205.50 bis zu einem Hoch von 1233.00 gehandelt.

Verfolgen Sie die Netflix Inc - Common Stock-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
1205.50 1233.00
Jahresspanne
685.57 1341.15
Vorheriger Schlusskurs
1228.50
Eröffnung
1220.82
Bid
1207.78
Ask
1208.08
Tief
1205.50
Hoch
1233.00
Volumen
5.029 K
Tagesänderung
-1.69%
Monatsänderung
0.93%
6-Monatsänderung
30.22%
Jahresänderung
69.65%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K