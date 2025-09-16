Währungen / NFLX
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
NFLX: Netflix Inc - Common Stock
1207.78 USD 20.72 (1.69%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NFLX hat sich für heute um -1.69% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1205.50 bis zu einem Hoch von 1233.00 gehandelt.
Verfolgen Sie die Netflix Inc - Common Stock-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NFLX News
- Paris DVD rental store in last stand against streaming giants
- Was ist für Netflix ein „großer Erfolg“?!
- “Inevitable”: FX Chairman John Landgraf Speaks on the Warner Bros. Discovery (NASDAQ:WBD) Merger - TipRanks.com
- You Can Beat The Market - By Breaking Some Rules
- 3 Reasons to Avoid Netflix Stock Despite Its 28% Surge in 6 Months
- Origin Summit Announces Wave 3: Animation Powerhouse Maggie Kang to Join Programming Lineup
- Should You Invest $1,000 in Media Giant Paramount Right Now?
- Türkei verhängt Bußgelder gegen Streaming-Anbieter wegen Verletzung "moralischer Werte"
- Turkey fines streaming giants over content violating ’moral values’
- Netflix Stock Upgraded To Buy, Retakes Key Level
- Disney's Streaming Base Expands: Can Subscriber Growth Drive Gains?
- Why Netflix (NFLX) Stock Is Gaining Today?
- FUND: Value Strategy Has Underperformed Recently, But May Change
- US-Vorbörse: General Mills, Nvidia, FedEx, Netflix und Baidu mit viel Bewegung
- General Mills, Nvidia and FedEx fall premarket; Netflix and Baidu rise
- Bernstein bestätigt "Outperform" für Disney-Aktie wegen Streaming-Potenzial
- Disney stock rating reiterated at Outperform by Bernstein on streaming potential
- This investor bought Netflix, Alphabet and Nvidia on the cheap. Where he’s looking now.
- 3 Top Tech Stocks to Buy in September
- Netflix: Catfishing-Doku weltweit ein Streaming-Hit
- Netflix: Dämonenjägerinnen knacken 300-Millionen-Marke
- Is Netflix Stock Down For The Count After Boxing Match?
- ROKU Appreciates 26.3% YTD: Three Key Reasons to Hold the Stock Now
- Webtoon Entertainment: Power Catalysts In Place To Drive Growth (NASDAQ:WBTN)
Tagesspanne
1205.50 1233.00
Jahresspanne
685.57 1341.15
- Vorheriger Schlusskurs
- 1228.50
- Eröffnung
- 1220.82
- Bid
- 1207.78
- Ask
- 1208.08
- Tief
- 1205.50
- Hoch
- 1233.00
- Volumen
- 5.029 K
- Tagesänderung
- -1.69%
- Monatsänderung
- 0.93%
- 6-Monatsänderung
- 30.22%
- Jahresänderung
- 69.65%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K