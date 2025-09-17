Devises / NFLX
NFLX: Netflix Inc - Common Stock
1226.97 USD 19.19 (1.59%)
Secteur: Services de Communication Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de NFLX a changé de 1.59% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1208.20 et à un maximum de 1229.94.
Suivez la dynamique Netflix Inc - Common Stock. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
1208.20 1229.94
Range Annuel
685.57 1341.15
- Clôture Précédente
- 1207.78
- Ouverture
- 1217.37
- Bid
- 1226.97
- Ask
- 1227.27
- Plus Bas
- 1208.20
- Plus Haut
- 1229.94
- Volume
- 4.930 K
- Changement quotidien
- 1.59%
- Changement Mensuel
- 2.53%
- Changement à 6 Mois
- 32.29%
- Changement Annuel
- 72.34%
20 septembre, samedi